Издание Goal составило рейтинг фаворитов Евро-2028

·35·Спорт
Издание Goal составило рейтинг фаворитов Евро-2028

Как только в европейском футболе начинается подготовка к очередному крупному турниру, разгораются споры о том, кто же станет главным фаворитом. Спортивный портал GOAL опубликовал свой первоначальный рейтинг сил на Евро-2028, поставив действующих чемпионов Европы и мира на первое место.

Сборная Испании заняла первую строчку в рейтинге, в который вошли 20 национальных команд. Франция расположилась на втором месте, а один из хозяев турнира — Англия — заняла третью позицию. 

Испания вновь рассматривается как главный фаворит

По мнению аналитиков GOAL, Испания может подойти к чемпионату Европы 2028 года в статусе «команды, которую нужно победить».

Этому способствует несколько факторов. Испания также триумфаровала на чемпионате мира 2026 года и таким образом стала национальной сборной, одновременно удерживающей титулы чемпиона Европы и мира.

Кроме того, состав команды Луиса де ла Фуэнте еще не достиг своего пика. Ожидается, что за предстоящие два года молодые звезды наберутся еще большего опыта.

GOAL уделяет особое внимание Ламину Ямалю. На последнем международном сборе он открывал счет во всех трех матчах сборной Испании, а также сыграл важную роль в победе над Англией на «Уэмбли». Испания успешно стартовала в Лиге наций, дважды обыграв Хорватию, а также победив Чехию.

Франция и Англия — главные преследователи Испании

Франция заняла второе место в рейтинге.

Новая эра под руководством Зинедина Зидана началась для французов многообещающе. В частности, Майкл Олисе проявил себя в последних международных матчах, став автором нескольких важных голов.

Его отличная форма добавляет еще одну серьезную опцию в атаку сборной Франции, которая строится вокруг таких лидеров, как Килиан Мбаппе.

На третьей строчке расположилась Англия.

Этот выбор также не случаен. Англия является одним из хозяев, принимающих Евро-2028 на своем поле. В анализе GOAL отдельно отмечается игра команды Томаса Тухеля на последнем международном сборе, включая разгромную победу над Хорватией со счетом 7:0.

Кроме того, потенциал Гарри Кейна, Джуда Беллингема и других лидеров делает Англию серьезным претендентом на чемпионство.

Топ-10 сборных для Евро-2028

В составленном GOAL первоначальном рейтинге высшие места заняли следующие национальные команды:

  1. Испания

  2. Франция

  3. Англия

  4. Португалия

  5. Германия

  6. Нидерланды

  7. Швейцария

  8. Норвегия

  9. Бельгия

  10. Италия

В этом списке Португалия находится на четвертом месте, Германия — на пятом, Нидерланды — на шестом. Швейцария и Норвегия также вошли в первую десятку.

Где Хорватия, Турция и Украина?

В рейтинге Хорватия расположилась на 13-й строчке. Турция занимает 16-е место, а Украина — 20-е.

Примечательно, что Хорватия получила относительно низкую оценку. На последнем международном сборе команда потерпела два поражения от Испании, а также крупно уступила Англии со счетом 1:7. Аналитики GOAL подчеркнули, что в команде идет процесс смены поколений.

Турция также не показала ожидаемых результатов в последних матчах. Украина, хотя и заняла 20-ю позицию, рассматривается как одна из команд, способных значительно улучшить ситуацию за два года до турнира.

Впереди еще два года — рейтинг неизбежно изменится

Самое главное — это не окончательный рейтинг.

Евро-2028 пройдет в Англии, Шотландии, Уэльсе и Ирландии. GOAL представил этот список как предварительный «рейтинг сил» в преддверии турнира. Впереди еще отборочные матчи чемпионата Европы.

Поэтому нынешний фаворит не обязательно означает будущего чемпиона через два года. Но текущая картина складывается в пользу Испании: у команды есть титулы чемпиона мира и Европы, молодое поколение быстро набирает опыт, а такие звезды, как Ламин Ямаль, еще не достигли своего пика.

Таким образом, хотя Евро-2028 еще не начался, подан первый серьезный сигнал. На данный момент главным претендентом на трон в европейском футболе считается Испания. А ее ближайшими преследователями являются Франция и Англия.

Евро-2028ИспанияФранцияЛамин Ямаль
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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