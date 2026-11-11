Дерби в Будапеште: Нодирбек Абдусатторов черными фигурами победил Бибисару Асаубаеву

В столице Венгрии, городе Будапешт, стартовал престижный супертурнир Тотал Чесс Ворлд Чампионшип Тур Пилот 2026 с участием сильнейших гроссмейстеров планеты. Как сообщает издание Спортс.кз, в блиц-этапе, который стал открытием соревнований, состоялось центральное противостояние, ожидаемое любителями шахмат Центральной Азии — принципиальная дуэль между лидером сборной Узбекистана Нодирбеком Абдусатторовым и двукратной чемпионкой мира из Казахстана Бибисарой Асаубаевой.

Победа в 6-м туре и швейцарский накал

Два талантливых шахматиста, встретившиеся в 6-м туре блиц-турнира, организованного по швейцарской системе, вели бескомпромиссную борьбу. Несмотря на то, что 22-летний Нодирбек Абдусатторов играл черными фигурами, он, благодаря точным расчетам, прорвал все линии обороны соперницы и оформил красивую победу.

Начальный этап сложился для Асаубаевой довольно сложно и неудачно. По итогам девяти туров «шахматная королева» из Казахстана набрала всего 0,5 очка, заняв нижнюю, 24-ю строчку турнирной таблицы. Абдусатторов же после напряженных партий с 3,5 очками расположился на 19-м месте.