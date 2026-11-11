Дерби в Будапеште: Нодирбек Абдусатторов черными фигурами победил Бибисару Асаубаеву
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- В блиц-этапе супертурнира Total Chess World Championship Tour Pilot 2026 в Будапеште Нодирбек Абдусатторов одержал победу над Бибисарой Асаубаевой, играя черными фигурами.
- По итогам девяти туров Абдусатторов набрал 3,5 очка и занял 19-е место, в то время как Асаубаева набрала 0,5 очка и осталась на 24-й строчке таблицы.
- Победителем блиц-этапа стал норвежский шахматист Магнус Карлсен, набравший 7 очков.
В столице Венгрии, городе Будапешт, стартовал престижный супертурнир Тотал Чесс Ворлд Чампионшип Тур Пилот 2026 с участием сильнейших гроссмейстеров планеты. Как сообщает издание Спортс.кз, в блиц-этапе, который стал открытием соревнований, состоялось центральное противостояние, ожидаемое любителями шахмат Центральной Азии — принципиальная дуэль между лидером сборной Узбекистана Нодирбеком Абдусатторовым и двукратной чемпионкой мира из Казахстана Бибисарой Асаубаевой.
Победа в 6-м туре и швейцарский накал
Два талантливых шахматиста, встретившиеся в 6-м туре блиц-турнира, организованного по швейцарской системе, вели бескомпромиссную борьбу. Несмотря на то, что 22-летний Нодирбек Абдусатторов играл черными фигурами, он, благодаря точным расчетам, прорвал все линии обороны соперницы и оформил красивую победу.
Начальный этап сложился для Асаубаевой довольно сложно и неудачно. По итогам девяти туров «шахматная королева» из Казахстана набрала всего 0,5 очка, заняв нижнюю, 24-ю строчку турнирной таблицы. Абдусатторов же после напряженных партий с 3,5 очками расположился на 19-м месте.
Место / Шахматист
Сборная / Страна
Набранные очки
Результат блиц-этапа
1. Магнус Карлсен
Норвегия
7,0 очков
Единоличный лидер и победитель блиц-турнира
2. Максим Вашье-Лаграв
Франция
6,5 очков
Второе место (серебряный результат)
3. Левон Аронян
США
6,0 очков
Третье место (бронзовая ступень)
19. Нодирбек Абдусатторов
Узбекистан
3,5 очка
Одержал победу над Асаубаевой
24. Бибисара Асаубаева
Казахстан
0,5 очка
Заняла последнее место по итогам 9 туров
«На таких элитных супертурнирах каждая ошибка дорого обходится. Абдусатторов перехватил инициативу черными фигурами и доказал свое превосходство в центральноазиатском дерби».
Впереди рапид и классические партии
Напомним, что данный международный супертурнир в Будапеште продлится с 10 по 20 ноября. Соревнования включают три дисциплины — блиц, рапид и классические шахматы.
Хотя в блице главный приз с 7 очками завоевал норвежец Магнус Карлсен, впереди еще много решающих встреч. Следующий этап турнира стартует сегодня, 11 ноября, и у Нодирбека Абдусатторова есть возможность значительно укрепить свои позиции.
Как вы считаете, сможет ли Нодирбек Абдусатторов в следующих этапах по рапиду и классике войти в число лидеров и побороться за главный приз? Оставляйте свое мнение в комментариях!
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- #Магнус Карлсен
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