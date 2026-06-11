Асаубаева: Мою зарплату сократили в три раза, я обратилась к Президенту (видео)

Известная казахстанская шахматистка, международный гроссмейстер и одна из лидеров мирового женского рейтинга Бибисара Асаубаева записала видеообращение к Президенту страны Касым-Жомарту Токаеву. Спортсменка сообщила, что Министерство спорта сократило ее зарплату в три раза. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

Шахматистка отметила, что, несмотря на победу на престижном турнире Норвай Чесс 2026, подготовка к этим соревнованиям велась за счет ее собственных средств и помощи родителей. Кроме того, труд аналитиков и секундантов, работавших в ее команде, до сих пор не оплачен.

В своем обращении Бибисара Асаубаева подчеркнула, что в стране очень мало чемпионов мира по шахматам, и обратила внимание на проблемы в системе поддержки спортсменов. По ее словам, призовые, выделенные Министерством спорта за победу на чемпионате мира, составили всего 2 тысячи долларов, тогда как призеры Олимпийских игр получают 250 тысяч долларов.

Спортсменка также сообщила, что ее государственная зарплата, которую она получала с 2023 года, была сокращена в три раза после назначения нового министра спорта в 2025 году. При этом она отметила, что никогда не получала зарплату от Казахстанской федерации шахмат.

По ее словам, в начале текущего года она завоевала третью золотую медаль на чемпионате мира по блицу и получила путевку на турнир претенденток за звание чемпионки мира по шахматам среди женщин. Однако из-за отсутствия достаточного финансирования для достойной подготовки к важному соревнованию ее команда была вынуждена работать дистанционно.

Асаубаева подчеркнула, что обещания государственной поддержки не выполняются, а ее обращения в различные ведомства остаются без ответа.

Для справки: Бибисара Асаубаева недавно досрочно обеспечила себе чемпионство на престижном турнире Норвай Чесс в Осло, став первой казахстанской шахматисткой в истории, добившейся такого результата. Также, согласно обновленному рейтингу ФИДЭ, она поднялась на первое место в мировом женском рейтинге.