Асаубаева: Мою зарплату сократили в три раза, я обратилась к Президенту (видео)

·23·Мир
Асаубаева: Мою зарплату сократили в три раза, я обратилась к Президенту (видео)

Известная казахстанская шахматистка, международный гроссмейстер и одна из лидеров мирового женского рейтинга Бибисара Асаубаева записала видеообращение к Президенту страны Касым-Жомарту Токаеву. Спортсменка сообщила, что Министерство спорта сократило ее зарплату в три раза. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

Шахматистка отметила, что, несмотря на победу на престижном турнире Норвай Чесс 2026, подготовка к этим соревнованиям велась за счет ее собственных средств и помощи родителей. Кроме того, труд аналитиков и секундантов, работавших в ее команде, до сих пор не оплачен.

В своем обращении Бибисара Асаубаева подчеркнула, что в стране очень мало чемпионов мира по шахматам, и обратила внимание на проблемы в системе поддержки спортсменов. По ее словам, призовые, выделенные Министерством спорта за победу на чемпионате мира, составили всего 2 тысячи долларов, тогда как призеры Олимпийских игр получают 250 тысяч долларов.

Спортсменка также сообщила, что ее государственная зарплата, которую она получала с 2023 года, была сокращена в три раза после назначения нового министра спорта в 2025 году. При этом она отметила, что никогда не получала зарплату от Казахстанской федерации шахмат.

По ее словам, в начале текущего года она завоевала третью золотую медаль на чемпионате мира по блицу и получила путевку на турнир претенденток за звание чемпионки мира по шахматам среди женщин. Однако из-за отсутствия достаточного финансирования для достойной подготовки к важному соревнованию ее команда была вынуждена работать дистанционно.

Асаубаева подчеркнула, что обещания государственной поддержки не выполняются, а ее обращения в различные ведомства остаются без ответа.

Для справки: Бибисара Асаубаева недавно досрочно обеспечила себе чемпионство на престижном турнире Норвай Чесс в Осло, став первой казахстанской шахматисткой в истории, добившейся такого результата. Также, согласно обновленному рейтингу ФИДЭ, она поднялась на первое место в мировом женском рейтинге.

Бибисара АсаубаеваКасым-Жомарт ТокаевКазахстанInstagram
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Спортсмен установил мировой рекорд, проплыв 120 метров на задержке дыханияСпортсмен установил мировой рекорд, проплыв 120 метров на задержке дыханияСегодня, 08:05В Китае впервые успешно пересадили органы свиньи человекуВ Китае впервые успешно пересадили органы свиньи человекуСегодня, 07:54Находка под землей: кольцо, хранившее тайны вековНаходка под землей: кольцо, хранившее тайны вековВчера, 16:13В Турции потребовали пожизненного заключения для узбекистанца, зарезавшего свою женуВ Турции потребовали пожизненного заключения для узбекистанца, зарезавшего свою женуВчера, 15:59На Британских островах найден гигантский скорпион возрастом 415 миллионов летНа Британских островах найден гигантский скорпион возрастом 415 миллионов летВчера, 11:11В Мексике перед открытием ЧМ-2026 начались массовые протестыВ Мексике перед открытием ЧМ-2026 начались массовые протестыВчера, 10:26
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

12 августа редкое явление: день на мгновение станет ночью
12 августа редкое явление: день на мгновение станет ночью
Вращение Земли опасно замедляется: ученые бьют тревогу
Вращение Земли опасно замедляется: ученые бьют тревогу
Опубликован рейтинг ведущих стран по добыче золота
Опубликован рейтинг ведущих стран по добыче золота
Мир ожидают рекордные по жаре годы
Мир ожидают рекордные по жаре годы
На этой неделе в небе появится редкая Голубая луна
На этой неделе в небе появится редкая Голубая луна
Опубликован рейтинг стран с самыми красивыми женщинами
Опубликован рейтинг стран с самыми красивыми женщинами
Верховный лидер Ирана Хаменеи сделал неожиданное заявление
Верховный лидер Ирана Хаменеи сделал неожиданное заявление
«Луноход», молчавший 40 лет, снова подал сигнал
«Луноход», молчавший 40 лет, снова подал сигнал