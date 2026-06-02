Трамп подписал новый указ о контроле над искусственным интеллектом

·51·Технологии
Трамп подписал новый указ о контроле над искусственным интеллектом
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Президент США Дональд Трамп во вторник подписал исполнительный указ, дающий правительству возможность проверять мощные модели ИИ перед их выпуском для широкой публики. Согласно документу, компании-разработчики ИИ должны добровольно предоставлять свои новые модели правительству для тестирования или оценки за 30 дней до их выпуска. Об этом сообщает Techcrunch.com сообщает .

В первоначальном проекте указа предусматривался 90-дневный срок, однако представители технологической отрасли потребовали сократить его до двух недель. Трамп должен был подписать более строгую версию указа в конце мая, но процесс был отложен после возражений представителей отрасли, таких как венчурный инвестор Дэвид Сакс. Тогда президент подчеркнул, что не хочет мешать ИИ-компаниям в конкуренции с Китаем.

В документе, опубликованном во вторник, особо отмечается, что обязательное государственное лицензирование или требования о получении разрешений на разработку, публикацию или распространение новых моделей ИИ вводиться не будут. Хотя Трамп планировал подписать этот указ в присутствии руководителей компаний Silicon Valley, в итоге документ был подписан за закрытыми дверями.

Помимо процесса добровольной проверки, указ поручает Министерству юстиции рассматривать преступления, совершаемые с помощью ИИ, такие как хакерские атаки и несанкционированный доступ, в качестве приоритетного направления. Это не первый указ президента об искусственном интеллекте; в декабре прошлого года он распорядился создать основы национальной политики, объединяющей законы штатов об ИИ.

ТрампИскусственный ИнтеллектИИSilicon ValleyСША
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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