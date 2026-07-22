Шомуродов и Файзуллаев сегодня начинают европейский сезон

Лидеры национальной сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов и Аббосбек Файзуллаев проведут свой первый официальный матч нового клубного сезона на европейской арене. Их команда «Истанбул Башакшехир» примет финский клуб «Интер Турку» во втором квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА.

Встреча, которая состоится 22 июля на стадионе «Башакшехир Фатих Терим», начнется в 22:45 по ташкентскому времени. Матч обслужит испанский арбитр Хуан Мартинес Мунуэра.

Первое официальное испытание в новом сезоне

Для «Истанбул Башакшехир» это будет первый официальный матч в новом сезоне. Подопечные Нури Шахина начнут свой путь в Лиге конференций на домашнем поле и постараются добиться комфортного результата перед ответной встречей.

Соперник — команда «Интер», представляющая финский город Турку. Поскольку в квалификационном раунде важен каждый гол и каждая ошибка, стамбульцы выйдут на поле под серьезным давлением уже в первой игре сезона.

В прошлом сезоне «Башакшехир» завершил турецкую Суперлигу на пятом месте с 57 очками. Благодаря тому, что «Трабзонспор» выиграл Кубок Турции, клуб получил путевку в Лигу конференций.

Цель — не повторить ошибку прошлого сезона

Стамбульская команда участвовала в Лиге конференций УЕФА и в прошлом сезоне, но неожиданно рано покинула турнир на стадии плей-офф.

На этот раз перед тренерским штабом во главе с Нури Шахином поставлена четкая цель — пройти квалификационные раунды и выйти в основную часть турнира.

Поэтому первый матч против «Интер Турку» может определить вектор всего европейского сезона.

Подготовка началась с игры против «Навбахора»

«Башакшехир» начал предсезонную подготовку 22 июня в Стамбуле. Первый сбор прошел на базе клуба и завершился контрольным матчем против узбекского «Навбахора».

В той встрече стамбульцы уступили со счетом 2:4. Затем с 5 по 15 июля команда провела очередной сбор в австрийском Гайнберге.

В ходе подготовки «Башакшехир» провел товарищеские матчи против клубов «Рид», «Пушкаш», «Зальцбург» и «Краковия». Эти игры позволили тренерскому штабу опробовать новую тактику и оценить физическое состояние футболистов.

Трансфер Шомуродова был полностью выкуплен

В первой части летнего трансферного окна в составе «Башакшехира» произошел ряд изменений. Клуб подписал контракты с Эдином Вишчей, Эмином Байрамом и Михалом Карбовником.

Одним из важнейших решений стал вопрос с Эльдором Шомуродовым. Клуб активировал опцию выкупа в контракте узбекского нападающего и полностью приобрел права на его трансфер.

Ожидается, что Шомуродов, который в прошлом сезоне был одним из самых результативных игроков команды, станет одним из главных лидеров линии атаки и в новом европейском походе.

Аббосбек Файзуллаев же благодаря своей креативности в полузащите, быстрым решениям и способности организовывать атаки занимает важное место в планах Нури Шахина.

Узбекские футболисты включены в заявку

Шомуродов и Файзуллаев после короткого отпуска, последовавшего за ЧМ-2026, вернулись в расположение клуба и готовились к предстоящей встрече.

Оба узбекских футболиста присутствуют в заявке, которую Нури Шахин представил на второй квалификационный раунд Лиги конференций.

Также в линию атаки включены Юсуф Сары, Дави Зельке, Нуно Да Кошта, Иван Брник и Бертуг Йылдырым. В полузащите вместе с Файзуллаевым оказались Берат Оздемир, Онур Эргюн, Оливье Кемен, Беркай Озджан и Умут Гюнеш.

Шомуродов уже побеждал в этом турнире

Для Эльдора Шомуродова Лига конференций — не чужой турнир. В 2022 году в составе «Ромы» узбекский нападающий завоевал главный трофей в первом же сезоне этого соревнования.

Теперь он постарается пройти долгий путь на европейской арене вместе с «Башакшехиром». А для Аббосбека Файзуллаева этот матч станет возможностью проявить себя на международной арене в составе нового клуба.

Ожидается, что матч, который начнется в 22:45 по ташкентскому времени, станет одной из самых интересных встреч нового европейского сезона для узбекских болельщиков.