Кубиты стали в 1000 раз надежнее: Microsoft представила процессор Маджорана 2

·60·Технологии
Кубиты стали в 1000 раз надежнее: Microsoft представила процессор Маджорана 2
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На ежегодной конференции Буилд в Сан-Франциско компания Microsoft продемонстрировала квантовый процессор нового поколения — Маджорана 2. По словам разработчиков, чип был создан с помощью ИИ-платформы компании под названием Дисковерй, а в его конструкции и составе материалов были внесены серьезные изменения. Новый процессор пришел на смену предыдущей версии Маджорана 1. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Вице-президент подразделения Microsoft Куантум Четан Наяк отметил, что в Маджорана 2 усовершенствован стек материалов для формирования более стабильной топологической фазы. В частности, вместо алюминия, обладавшего сверхпроводимостью в первой версии, был использован свинец. Кроме того, активная зона полупроводника была обновлена до комбинации арсенида индия и антимонида арсенида индия. Эти изменения способствовали значительному повышению производительности.

По объяснению специалистов компании, новая комбинация материалов лучше защищает квантовые биты (кубиты) от внешних воздействий, включая космическое излучение и электромагнитные помехи. Подобные факторы традиционно являлись одной из главных проблем в квантовых вычислениях. В результате перехода на новую архитектуру надежность кубитов возросла в 1000 раз.

Достигнутые успехи побудили Microsoft пересмотреть планы по развитию технологии. По словам Четана Наяка, «дорожная карта» создания практического квантового компьютера была сокращена вдвое, и теперь компания планирует достичь этой цели к 2029 году. Такие компьютеры смогут решать задачи, недоступные даже самым мощным современным суперкомпьютерам.

Наряду с презентацией Маджорана 2, Microsoft объявила о публичном запуске своей платформы Дисковерй. Этот агентный искусственный интеллект помог инженерам спроектировать новый процессор и смоделировать варианты его конструкции. Система Дисковерй предназначена для автоматизации научных исследований, анализа больших объемов данных и ускорения создания новых материалов.

MicrosoftКвантовый КомпьютерMajorana 2Discovery AIТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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