Магнитные бури снижают точность навигации до 50%

·45·Технологии
Магнитные бури снижают точность навигации до 50%
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Исследователь Пермского национального исследовательского политехнического университета Антон Тютюков изучил влияние геомагнитных бурь на работу спутниковых навигационных систем. Согласно результатам исследования, в такие периоды точность измерений значительно ухудшается, а в некоторых случаях уровень погрешности может возрастать до 50%. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Для обычных пользователей, например, точность определения координат на картах в смартфоне снижается на 14%. Однако самая большая проблема проявляется в неожиданных скачках: хаотичное смещение навигационного маркера от одной точки к другой увеличивается с 33% до 50%. Это приводит к тому, что навигатор показывает местоположение на другой стороне улицы или в неправильном здании.

Геомагнитные возмущения вызывают серьезные проблемы особенно при определении высоты. Для геодезистов, строителей и маркшейдеров этот параметр имеет критическое значение. Согласно исследованию, во время магнитных бурь погрешность измерения высоты возрастает на 20%, что может привести к критическим ошибкам при заливке фундамента или монтаже конструкций.

Средняя погрешность определения координат местоположения увеличивается на 23,5%, а разброс результатов достигает 50%. Это означает смещение реального положения объекта относительно расчетной точки на десятки сантиметров. Такие отклонения считаются опасными при строительных и мониторинговых работах, требующих высокоточной спутниковой навигации.

В ходе исследования был также обнаружен неожиданный эффект: в спокойные дни сильные сбои наблюдаются на большем количестве станций, однако в бурные дни среднее значение погрешности значительно выше. Предположительно, глобальные возмущения геомагнитного поля изменяют общую статистику шумов, как бы подавляя локальные источники ошибок.

ТехнологииНавигацияМагнитная БуряGPSИсследование
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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