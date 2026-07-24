Руководитель наказан за привлечение сотрудников к работе в аномальную жару

В Ташкенте проведено служебное расследование по факту привлечения сотрудников службы благоустройства к работе в дни аномальной жары. По итогам проверки за нарушение требований трудового законодательства к административной ответственности был привлечен не Яшнабадский, а руководитель Управления благоустройства Яккасарайского района.

Как сообщает Государственная инспекция труда, данный инцидент привлек внимание общественности после появления 18 июля видеоролика в социальных сетях. На видео было запечатлено, как сотрудники службы благоустройства на улице Шота Руставели в Яккасарайском районе занимались уборкой улиц, несмотря на экстремально высокую температуру воздуха. Ситуация вызвала широкие обсуждения, и ответственные ведомства оперативно начали проверку.

В ходе изучения обстоятельств инспекцией было установлено, что в Управлении благоустройства Яккасарайского района не соблюдался ряд требований по охране труда. В частности, выяснилось, что для сотрудников, занятых на работах по благоустройству, не были в полной мере обеспечены безопасные и комфортные условия труда, предусмотренные действующим законодательством.

В связи с выявленными нарушениями в отношении руководителя управления была применена мера административного взыскания согласно части первой статьи 49 Кодекса об административной ответственности — нарушение законодательства о труде и охране труда.

Согласно действующему законодательству, за нарушение должностными лицами требований трудового законодательства предусмотрен штраф в размере от 5 до 10 базовых расчетных величин, то есть от 2 миллионов 60 тысяч сумов до 4 миллионов 120 тысяч сумов.

Однако в официальном сообщении Государственной инспекции труда не уточняется, какой именно размер штрафа был применен к руководителю Управления благоустройства.