Самая оживленная дорога Ташкента будет закрыта на 40 дней

·57·Узбекистан
Самая оживленная дорога Ташкента будет закрыта на 40 дней

В Ташкенте временно ограничивается движение на одной из самых оживленных дорог, которой пользуются водители. В связи с работами по обновлению магистрального теплопровода часть Малой кольцевой автомобильной дороги (МКАД) будет частично закрыта для движения транспорта на 40 дней.

По данным хокимията Яккасарайского района, строительно-монтажные работы начнутся 25 июля в 00:00. Проект реализуется компанией ИП ООО «Veolia Energy Tashkent».

Сообщается, что в процессе ремонта будет полностью обновлен магистральный теплопровод диаметром 530 миллиметров и общей протяженностью 1 540 метров, расположенный в Яккасарайском районе. Специалисты нацелены на повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения путем модернизации данной сети.

Отмечается, что для безопасного проведения строительно-монтажных работ в соответствии с установленными техническими требованиями, движение автотранспортных средств по двум полосам Малой кольцевой дороги будет временно ограничено в течение 40 дней.

Yakkasaroydagi KXAY ko‘chasi issiqlik tarmoqlari xaritasi va ta'mirlash loyihasi sxemasi.

Ответственные лица порекомендовали водителям заранее планировать свои маршруты с учетом возможных пробок и по возможности пользоваться объездными и альтернативными путями.

ТашкентЯккасарайVeolia Energy Tashkent FE LLC
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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