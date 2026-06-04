SpaceX успешно вывела на орбиту еще 24 спутника Starlink

3 июня 2026 года компания SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9 Block 5 с очередной партией спутников Starlink в рамках миссии Старлинк-17.47. Старт был осуществлен со стартовой площадки СЛК-4Э на базе Ванденберг Космических сил США в Калифорнии. Об этом сообщает Иксбт.ком .

В рамках этой миссии на орбиту были выведены 24 космических аппарата. Полет завершился успешно, все спутники размещены на заданной орбите. Это стало очередным важным шагом SpaceX по расширению глобальной интернет-сети.

В этом полете первая ступень ракеты-носителя Б1088 была использована в 16-й раз. После выполнения полетного задания ступень ракеты успешно приземлилась на морскую платформу. Это вновь подтвердило надежность технологий многоразового использования.

С 3 по 10 июня текущего года SpaceX запланировала в общей сложности четыре миссии по выводу аппаратов Starlink на орбиту. Сегодняшний полет стал первым в этой серии, остальные миссии ожидаются в ближайшие дни.