Honor представила доступный и компактный портативный 5Г-роутер

·61·Технологии
Honor представила доступный и компактный портативный 5Г-роутер

Компания Honor анонсировала неожиданную новинку для пользователей мобильного интернета. Бренд официально выпустил свой новый компактный роутер под названием Honor Лифе 5Г Портабле ВиФи. Это устройство примечательно не только доступной ценой, но и возможностью работы в высокоскоростных сетях пятого поколения. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, новый гаджет оценивается на китайском рынке примерно в 30 долларов (199 юаней). Главная особенность устройства заключается в его компактности: роутер весит всего 140 граммов. Это делает его очень удобным для ношения в кармане во время повседневных поездок или командировок.

Технически Honor Лифе 5Г Портабле ВиФи основан на чипе ХиСиликон, разработанном компанией Huawei. Устройство поддерживает стандарт 5Г РедКап. Эта технология является упрощенной версией сетей пятого поколения, разработанной специально для компактных и энергоэффективных устройств. Максимальная скорость передачи данных может достигать 286 Mbps.

Технические возможности и подключение

Новый роутер способен обеспечивать интернетом до 16 устройств одновременно. Это идеально подходит не только для личного использования, но и для небольших групп или семейных поездок. Устройство работает по стандарту Wi-Fi 6 и имеет функцию автоматического переключения между частотами 2,4 ГГц и 5 ГГц.

Honor Лифе 5Г Портабле ВиФи стабильно работает не только в 5Г, но и в 4Г сетях. Эта особенность позволяет эффективно использовать устройство в регионах, где покрытие 5Г еще не является полным. На передней панели корпуса устройства расположен небольшой цветной дисплей, на котором отображаются текущая скорость, количество подключенных пользователей и уровень заряда.

Что касается автономности, роутер оснащен аккумулятором емкостью 5000 mAh. Зарядка устройства осуществляется через современный порт USB Тйпе-К. Хотя на данный момент этот продукт выпущен для внутреннего рынка Китая, ожидается, что в ближайшие месяцы он поступит на глобальный рынок, включая страны Центральной Азии.

Honor5GРоутерТехнологииГаджеты
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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