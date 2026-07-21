Винисиус Жуниор изменил внешность: бразильская звезда прибег к пластической хирургии

Нападающий «Реал Мадрида» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор удивил футбольную общественность своим новым обликом. Радикальные изменения во внешности игрока, ушедшего в отпуск после чемпионата мира 2026 года, вызвали множество обсуждений. Фотографии, распространившиеся в социальных сетях, показывают, что черты его лица заметно изменились. Об этом сообщает Goal.com сообщает об этом.

Согласно информации, распространенной бразильским изданием «ТМК», футболист прошел эстетическую операцию по коррекции челюсти в одной из специализированных клиник города Гояния. В результате этой косметической процедуры черты лица Винисиуса Жуниора стали более четкими и изменились. Сначала болельщики думали, что это просто эффект на фото, но инсайдеры подтвердили факт хирургического вмешательства.

Меры конфиденциальности и безопасности

Данный процесс был организован особым образом не только с медицинской, но и с точки зрения безопасности. По сообщениям, администрация клиники приняла чрезвычайные меры, чтобы сохранить визит бразильской звезды в тайне. В частности, сотрудникам медицинского учреждения было строго запрещено фотографировать футболиста, снимать его на видео или разглашать какую-либо информацию о его визите.

Такие меры были приняты для обеспечения неприкосновенности частной жизни Винисиуса Жуниора и привлечения внимания СМИ как можно позже. Несмотря на это, фотография, опубликованная самим футболистом на своей странице вместе с близким человеком, раскрыла все секреты. Болельщики сразу заметили, что его челюсть и общие черты лица кардинально отличаются от прежних.

После неудачи на чемпионате мира

Эти изменения произошли после неудачного выступления сборной Бразилии на чемпионате мира 2026 года. На турнире, прошедшем на полях Северной Америки, «пентакампеоны» выбыли из соревнований на стадии 1/8 финала, уступив сборной Норвегии со счетом 2:1. Похоже, что футболист, находившийся в подавленном настроении после поражения, решил подготовиться к новому сезону, обновив свой имидж.

Винисиус Жуниор постоянно находится в центре внимания не только благодаря своей игре на поле, но и действиям вне его. Этот «трансфер» на операционный стол нападающего, завоевавшего множество трофеев в составе «Реал Мадрида», стал для многих неожиданностью. Теперь болельщики с нетерпением ждут его появления на поле в новом образе.

Эта новость интересна и для узбекистанских любителей футбола, так как Винисиус Жуниор является одной из самых популярных зарубежных звезд в нашей стране. Каждый его шаг и изменение активно обсуждаются в узбекском сегменте социальных сетей.