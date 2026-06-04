Бенчмарк впервые привлек $2 млрд в фонд для стадии роста

Легендарная венчурная компания Кремниевой долины Бенчмарк Капитал отступает от своих многолетних традиций и расширяет масштаб инвестиций. Фирма, ставшая одним из первых инвесторов таких гигантов, как eBay, Снап, Uber и Twitter, обычно ограничивала размер фонда 425 млн долларов. Однако, как сообщает Валл Стрит Джурнал, компания впервые привлекла в общей сложности 2 млрд долларов для двух новых фондов, из которых 1,25 млрд долларов будут направлены на проекты поздней стадии (гровт стаге). Об этом пишет Techcrunch.ком сообщает .

На протяжении десятилетий Бенчмарк придерживался своей избирательной стратегии, стремясь получить не менее 20% доли в каждом стартапе. Но стремительный рост в сфере искусственного интеллекта (ИИ) и раунды инвестиций на сотни миллионов долларов у таких компаний, как Anthropic или OpenAI, начали создавать трудности для небольших фондов Бенчмарк. Новый фонд ранней стадии объемом 750 млн долларов обеспечит компании большую гибкость на текущем рынке, где оценка стартапов резко возросла.

В последние месяцы компания изменила свою стратегию, инвестируя не только в раунды Сериес А, но и в Сериес Б таких ИИ-проектов, как Гумлуп и Монако. Партнер Бенчмарк Эверетт Рэндл отметил, что фирма готова выстраивать глубокие отношения с предпринимателями на любом раннем этапе жизни компании. Эти изменения демонстрируют стремление компании адаптироваться к требованиям рынка.

Толчком к этому стратегическому повороту послужило успешное ИПО производителя чипов Керебрас. Бенчмарк участвовал в пре-ИПО раунде этой компании, получив доход в размере 3,25 млрд долларов. В рамках нового фонда роста компания планирует сделать 5–6 крупных инвестиций как в существующие портфельные, так и в новые перспективные стартапы.

Наряду с инвестиционной политикой, изменения произошли и в руководстве Бенчмарк. За последние два года Майлз Гримшоу вернулся в Триве Капитал, единственная женщина-партнер компании Сара Тавел перешла на позицию венчурного партнера, а Виктор Ласарте покинул команду для создания собственной венчурной фирмы.