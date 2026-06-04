Названа цена путешествия в космос: 2 миллиарда рублей за одного человека

·38·Технологии
Названа цена путешествия в космос: 2 миллиарда рублей за одного человека

Стоимость туристического полета в космос может составить около 2 миллиардов рублей. Об этом сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов в интервью на платформе VK Видео, пишет агентство ТАСС. Об этом Иксбт.ком сообщает .

По словам Баканова, цена такого полета напрямую зависит от стоимости ракеты и количества участников миссии. При этом с точки зрения безопасности на борту должно находиться как минимум два профессиональных специалиста, способных контролировать ситуацию и помогать туристам.

«Это пока дорогой проект. Цена равна стоимости ракеты, деленной на количество участников. Поэтому она составит около двух миллиардов рублей», — подчеркнул глава госкорпорации.

Кроме того, «Роскосмос» включает в понятие космического туризма не только выход на орбиту, но и посещение предприятий отрасли. По словам Баканова, даже непосредственное наблюдение за испытаниями двигателей может оставить у туристов незабываемые впечатления.

РоскосмосКосмический ТуризмТехнологииРакетаРоссия
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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