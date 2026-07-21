SpaceX продолжает покорение космоса: проведены испытания Super Heavy Booster 21

·42·Технологии
SpaceX продолжает покорение космоса: проведены испытания Super Heavy Booster 21

Компания SpaceX, основанная Elon Musk, сделала очередной важный шаг в совершенствовании проекта Starship, который считается мощнейшей ракетной системой в мире. На полигоне Starbase в штате Техас, на комплексе Массей'с Утпост, были успешно завершены полные криогенные испытания заправки ускорителя Super Heavy Booster 21. Этот процесс является критически важным этапом для проверки способности ракеты работать при сверхнизких температурах. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Согласно данным иксбт.ком, во время испытаний корпус ракеты покрылся толстым слоем инея, что свидетельствует об экстремальном холоде внутри топливных баков. С помощью этого теста инженеры проанализировали герметичность системы, работу клапанов подачи топлива и устойчивость конструкции к криогенным нагрузкам. Ранее специалисты SpaceX дважды проводили попытки частичной заправки, а нынешнее полное испытание подтвердило готовность системы к полету.

Стратегия захвата с помощью Мечазилла

Устройство Бустер 21 предназначено для 14-го интегрированного полета системы Starship. Одной из главных целей SpaceX является доведение технологии многоразовых ракет до совершенства. Согласно плану, во время этого полета при возвращении ускорителя Super Heavy на Землю будет предпринята попытка поймать его в воздухе с помощью механических «клешней» специальной сервисной башни, называемой Мечазилла.

Однако итоговый сценарий 14-го полета будет зависеть от результатов 13-го полета, запланированного на 24 июля текущего года. Если предстоящая миссия пройдет успешно, инженеры SpaceX получат разрешение на выполнение еще более сложных маневров с Бустер 21. Подобные испытания служат не только для выявления технических неисправностей, но и для создания гарантии безопасности будущих миссий на Марс и Луну.

Проект Starship остается самой амбициозной программой в космической индустрии на сегодняшний день. Успешное прохождение испытаний Super Heavy Booster 21 полностью соответствует стратегии SpaceX по увеличению частоты полетов и снижению затрат на восстановление ракет. Специалисты отмечают, что каждый новый Бустер создается более совершенным и прочным, чем предыдущий.

После криогенных испытаний на следующем этапе ожидается статическое огневое испытание двигателей Бустер 21. Этот процесс является одной из последних серьезных проверок перед стартом ракеты, демонстрирующей мощность и стабильность двигателей Raptor. Для любителей космоса эта технологическая гонка также представляет интерес, поскольку в будущем Starship может полностью изменить глобальный интернет и межпланетную транспортную систему.

SpaceXStarshipSuper HeavyElon MuskТехнологии
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Новая социальная сеть без алгоритмов и рекламы: проект Ёпе привлек 12,3 миллиона долларовНовая социальная сеть без алгоритмов и рекламы: проект Ёпе привлек 12,3 миллиона долларовСегодня, 23:29Чип для восстановления зрения: Скиенке Корпоратион получила разрешение в ЕвропеЧип для восстановления зрения: Скиенке Корпоратион получила разрешение в ЕвропеСегодня, 23:28Гонка гиперзвуковых технологий: беспилотник Талон-А вышел на новый этапГонка гиперзвуковых технологий: беспилотник Талон-А вышел на новый этапСегодня, 23:26Представлен Samsung Galaxy З Фолд 8 Ultra: толщина корпуса всего 4,1 ммПредставлен Samsung Galaxy З Фолд 8 Ultra: толщина корпуса всего 4,1 ммСегодня, 22:56Мондай.ком увольняет сотни сотрудников, чтобы сосредоточиться на AIМондай.ком увольняет сотни сотрудников, чтобы сосредоточиться на AIСегодня, 22:50Google упрощает переход пользователей iPhone на экосистему AndroidGoogle упрощает переход пользователей iPhone на экосистему AndroidСегодня, 22:30
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения