SpaceX продолжает покорение космоса: проведены испытания Super Heavy Booster 21

Компания SpaceX, основанная Elon Musk, сделала очередной важный шаг в совершенствовании проекта Starship, который считается мощнейшей ракетной системой в мире. На полигоне Starbase в штате Техас, на комплексе Массей'с Утпост, были успешно завершены полные криогенные испытания заправки ускорителя Super Heavy Booster 21. Этот процесс является критически важным этапом для проверки способности ракеты работать при сверхнизких температурах. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Согласно данным иксбт.ком, во время испытаний корпус ракеты покрылся толстым слоем инея, что свидетельствует об экстремальном холоде внутри топливных баков. С помощью этого теста инженеры проанализировали герметичность системы, работу клапанов подачи топлива и устойчивость конструкции к криогенным нагрузкам. Ранее специалисты SpaceX дважды проводили попытки частичной заправки, а нынешнее полное испытание подтвердило готовность системы к полету.

Стратегия захвата с помощью Мечазилла

Устройство Бустер 21 предназначено для 14-го интегрированного полета системы Starship. Одной из главных целей SpaceX является доведение технологии многоразовых ракет до совершенства. Согласно плану, во время этого полета при возвращении ускорителя Super Heavy на Землю будет предпринята попытка поймать его в воздухе с помощью механических «клешней» специальной сервисной башни, называемой Мечазилла.

Однако итоговый сценарий 14-го полета будет зависеть от результатов 13-го полета, запланированного на 24 июля текущего года. Если предстоящая миссия пройдет успешно, инженеры SpaceX получат разрешение на выполнение еще более сложных маневров с Бустер 21. Подобные испытания служат не только для выявления технических неисправностей, но и для создания гарантии безопасности будущих миссий на Марс и Луну.

Проект Starship остается самой амбициозной программой в космической индустрии на сегодняшний день. Успешное прохождение испытаний Super Heavy Booster 21 полностью соответствует стратегии SpaceX по увеличению частоты полетов и снижению затрат на восстановление ракет. Специалисты отмечают, что каждый новый Бустер создается более совершенным и прочным, чем предыдущий.

После криогенных испытаний на следующем этапе ожидается статическое огневое испытание двигателей Бустер 21. Этот процесс является одной из последних серьезных проверок перед стартом ракеты, демонстрирующей мощность и стабильность двигателей Raptor. Для любителей космоса эта технологическая гонка также представляет интерес, поскольку в будущем Starship может полностью изменить глобальный интернет и межпланетную транспортную систему.