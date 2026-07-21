Компания xAI Илона Маска представила искусственный интеллект Grok для Экскел

Компания xAI, основанная Илоном Маском, объявила об интеграции своей новейшей модели Grok 4.5 с электронными таблицами Microsoft Экскел. Это нововведение кардинально меняет процесс работы с данными, позволяя выполнять сложные вычисления с помощью простых текстовых команд. Теперь пользователям достаточно давать задания искусственному интеллекту на естественном языке вместо написания формул. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Grok для Экскел помогает не только с простыми расчетами, но и с глубоким финансовым анализом и изучением рыночных данных. Система может автоматически создавать сложные формулы, моделировать различные бизнес-сценарии и мгновенно делать выводы на основе введенных данных. Это создает большое удобство для экономистов и аналитиков, работающих с большими объемами цифр.

Новый уровень анализа данных

Уникальность новой функции заключается в том, что она может объяснить причины роста выручки по запросу пользователя, рассчитать средние показатели продаж по регионам и построить визуальные диаграммы за несколько секунд. Grok понимает задачу пользователя, самостоятельно изменяет данные в таблице и предоставляет нужный результат.

Согласно данным иксбт.ком, ожидается, что эта интеграция станет серьезным конкурентом для системы Copilot от Microsoft. Возможности модели Grok 4.5 могут повысить эффективность работы в Экскел в десять раз, поскольку она минимизирует человеческие ошибки и автоматизирует сложные математические операции.

Grok отличается от других систем искусственного интеллекта, в частности от модели ChatGPT, по нескольким аспектам. Он имеет доступ к данным в реальном времени из социальной сети Кс (бывший Twitter), что позволяет ему анализировать самые свежие новости и тренды. Также Grok известен своим специфическим чувством юмора и менее цензурированными ответами.

Этот инструмент может быть очень полезен и для пользователей, и для представителей местного бизнеса. При подготовке финансовых отчетов, анализе складских остатков или отслеживании динамики продаж с помощью Grok появляется возможность значительно сэкономить время. В настоящее время эта функция поэтапно внедряется для подписчиков xAI.

Автоматическое создание сложных финансовых моделей;

Построение диаграмм и графиков через текстовый запрос;

Оперативный статистический анализ по регионам и периодам;

Прогнозирование сценариев развития бизнеса.

Подводя итог, можно сказать, что это решение, представленное xAI, выводит культуру работы с традиционными электронными таблицами на новый уровень. Столь глубокое проникновение искусственного интеллекта в повседневные офисные программы, несомненно, изменит требования к профессиональным навыкам в будущем.