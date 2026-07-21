Компания xAI Илона Маска представила искусственный интеллект Grok для Экскел

·145·Технологии
Компания xAI Илона Маска представила искусственный интеллект Grok для Экскел

Компания xAI, основанная Илоном Маском, объявила об интеграции своей новейшей модели Grok 4.5 с электронными таблицами Microsoft Экскел. Это нововведение кардинально меняет процесс работы с данными, позволяя выполнять сложные вычисления с помощью простых текстовых команд. Теперь пользователям достаточно давать задания искусственному интеллекту на естественном языке вместо написания формул. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Grok для Экскел помогает не только с простыми расчетами, но и с глубоким финансовым анализом и изучением рыночных данных. Система может автоматически создавать сложные формулы, моделировать различные бизнес-сценарии и мгновенно делать выводы на основе введенных данных. Это создает большое удобство для экономистов и аналитиков, работающих с большими объемами цифр.

Новый уровень анализа данных

Уникальность новой функции заключается в том, что она может объяснить причины роста выручки по запросу пользователя, рассчитать средние показатели продаж по регионам и построить визуальные диаграммы за несколько секунд. Grok понимает задачу пользователя, самостоятельно изменяет данные в таблице и предоставляет нужный результат.

Согласно данным иксбт.ком, ожидается, что эта интеграция станет серьезным конкурентом для системы Copilot от Microsoft. Возможности модели Grok 4.5 могут повысить эффективность работы в Экскел в десять раз, поскольку она минимизирует человеческие ошибки и автоматизирует сложные математические операции.

Grok отличается от других систем искусственного интеллекта, в частности от модели ChatGPT, по нескольким аспектам. Он имеет доступ к данным в реальном времени из социальной сети Кс (бывший Twitter), что позволяет ему анализировать самые свежие новости и тренды. Также Grok известен своим специфическим чувством юмора и менее цензурированными ответами.

Этот инструмент может быть очень полезен и для пользователей, и для представителей местного бизнеса. При подготовке финансовых отчетов, анализе складских остатков или отслеживании динамики продаж с помощью Grok появляется возможность значительно сэкономить время. В настоящее время эта функция поэтапно внедряется для подписчиков xAI.

  • Автоматическое создание сложных финансовых моделей;
  • Построение диаграмм и графиков через текстовый запрос;
  • Оперативный статистический анализ по регионам и периодам;
  • Прогнозирование сценариев развития бизнеса.
Подводя итог, можно сказать, что это решение, представленное xAI, выводит культуру работы с традиционными электронными таблицами на новый уровень. Столь глубокое проникновение искусственного интеллекта в повседневные офисные программы, несомненно, изменит требования к профессиональным навыкам в будущем.

GrokxAIMicrosoft ExcelИскусственный ИнтеллектИлон Маск
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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