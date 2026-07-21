Статистика клубов на ЧМ-2026: футболисты «Реала» установили рекорд результативности

Сборная Испании обыграла Аргентину со счетом 1:0 в финале чемпионата мира 2026 года и завоевала чемпионский титул. Единственный победный гол в дополнительное время забил Ферран Торрес — точно так же, как легенда «Барселоны» Андрес Иньеста в финале мундиаля 2010 года, чей гол принес его сборной кубок.

По итогам мундиаля стала известна интересная статистика, зафиксированная клубами и их представителями, участвовавшими в турнире. Zamin.уз представляет подробности о том, футболисты каких клубов забили больше всего голов на ЧМ-2026 и кто имел наибольшее представительство в финале.

22 гола от футболистов «Реал Мадрида»!

Начало этого турнира для мадридского «Реала» выдалось не самым удачным. «Королевский клуб», второй год подряд уступивший чемпионство в Ла Лиге «Барселоне», впервые в истории не смог включить в состав сборной Испании ни одного своего футболиста (трансфер Марка Кукурельи был оформлен уже по ходу турнира).

Однако футболисты «Реала», защищавшие цвета других сборных, стали представителями клуба, забившими больше всего голов на ЧМ-2026. В общей сложности им удалось поразить ворота соперников 22 раза:

Килиан Мбаппе (Франция): 10 голов и вторая «Золотая бутса» в карьере;

Джуд Беллингем (Англия): 7 голов;

Винисиус Жуниор (Бразилия): 4 гола;

Арда Гюлер (Турция): 1 гол.

Клубы с наибольшим количеством голов на ЧМ-2026 (Топ-5)

Показатель «Реала» в таблице бомбардиров выглядит еще более впечатляющим, учитывая, что до финала дошел только один игрок клуба — Марк Кукурелья.

Место Название клуба Количество голов 1 «Реал Мадрид» 22 2 «Пари Сен-Жермен» 15 3 «Арсенал» 13 4 «Бавария» 12 5 «Интер Майами» и «Манчестер Юнайтед» по 8

Гегемония в финале: лидирует не «Барселона», а «Атлетико»!

В финальном матче, прошедшем в воскресенье в Нью-Джерси, «Барселона» была представлена 8 футболистами (все в составе сборной Испании). Однако по количеству представителей в финале каталонцы уступили другой мадридской команде.