Вышел первый трейлер новых «Мстителей» (видео)
Marvel Studios представила первый полноценный трейлер фильма «Мстители: Судный день» (Avengers: Doomsday). В ролике показано, как герои из разных вселенных Marvel собираются вместе, чтобы столкнуться с новой и крайне опасной угрозой.
Главным событием трейлера стало полноценное появление Доктора Дума в исполнении Роберта Дауни-младшего. После завершения истории Железного человека актер возвращается в киновселенную Marvel в совершенно ином образе — в качестве главного злодея.
Герои разных вселенных объединяются
События нового фильма не будут ограничиваться только традиционными Мстителями. Судя по трейлеру, перед лицом масштабной угрозы нескольким известным командам придется объединиться.
В видео появляются:
новые участники Мстителей;
Фантастическая четверка;
Люди Икс;
Тор и другие герои.
Все они оказываются перед лицом масштабной угрозы, связанной с Доктором Думом. Ролик намекает на то, что миры начнут смешиваться, а между самими героями возникнут конфликты.
Роберт Дауни больше не герой
Роберт Дауни хорошо знаком фанатам Marvel по образу Тони Старка — Железного человека. Его персонаж пожертвовал собой в фильме «Мстители: Финал», решив исход битвы против Таноса.
Теперь же актер возвращается в киновселенную в роли Доктора Дума. Он считается одним из самых умных, могущественных и сложных злодеев в комиксах Marvel.
Хотя в трейлере его образ раскрыт не полностью, его внешний вид, маска и первые столкновения с героями показывают, что именно он станет главной угрозой в фильме.
Тор также выступит против Доктора Дума
В ролике видно, что Тор также окажется в центре новых событий. Он представлен как один из ключевых героев, который столкнется с Доктором Думом.
Это означает, что в фильме, наряду с мощными боевыми сценами, важное место займет противостояние магии, технологий и различных миров.
Кроме того, участие Фантастической четверки указывает на то, что происхождение Доктора Дума и его цели могут быть раскрыты более подробно.
Братья Руссо снова в режиссерском кресле
Фильм снимают Энтони и Джо Руссо. Ранее они были режиссерами таких крупнейших и успешных фильмов Marvel, как «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал».
Возвращение братьев Руссо еще больше подогрело интерес к проекту, так как они имеют большой опыт объединения множества героев в одном сюжете, постановки масштабных битв и создания эмоциональных моментов.
39-й фильм киновселенной Marvel
«Мстители: Судный день» станет 39-м фильмом медиафраншизы киновселенной Marvel и третьим проектом Шестой фазы.
Ожидается, что картина выведет события после «Мстителей: Финал» на новый уровень. На этот раз героям, возможно, придется бороться за спасение не только Земли, но и судеб нескольких миров.
Первый полноценный трейлер пока не раскрыл всех главных секретов. Но одно можно сказать точно: возвращение Роберта Дауни в роли Доктора Дума станет одним из самых неожиданных и обсуждаемых событий в киновселенной Marvel.
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