Вышел первый трейлер новых «Мстителей» (видео)

·84·Культура
Вышел первый трейлер новых «Мстителей» (видео)

Marvel Studios представила первый полноценный трейлер фильма «Мстители: Судный день» (Avengers: Doomsday). В ролике показано, как герои из разных вселенных Marvel собираются вместе, чтобы столкнуться с новой и крайне опасной угрозой.

Главным событием трейлера стало полноценное появление Доктора Дума в исполнении Роберта Дауни-младшего. После завершения истории Железного человека актер возвращается в киновселенную Marvel в совершенно ином образе — в качестве главного злодея.

Герои разных вселенных объединяются

События нового фильма не будут ограничиваться только традиционными Мстителями. Судя по трейлеру, перед лицом масштабной угрозы нескольким известным командам придется объединиться.

В видео появляются:

  • новые участники Мстителей;

  • Фантастическая четверка;

  • Люди Икс;

  • Тор и другие герои.

Все они оказываются перед лицом масштабной угрозы, связанной с Доктором Думом. Ролик намекает на то, что миры начнут смешиваться, а между самими героями возникнут конфликты.

Роберт Дауни больше не герой

Роберт Дауни хорошо знаком фанатам Marvel по образу Тони Старка — Железного человека. Его персонаж пожертвовал собой в фильме «Мстители: Финал», решив исход битвы против Таноса.

Теперь же актер возвращается в киновселенную в роли Доктора Дума. Он считается одним из самых умных, могущественных и сложных злодеев в комиксах Marvel.

Хотя в трейлере его образ раскрыт не полностью, его внешний вид, маска и первые столкновения с героями показывают, что именно он станет главной угрозой в фильме.

Тор также выступит против Доктора Дума

В ролике видно, что Тор также окажется в центре новых событий. Он представлен как один из ключевых героев, который столкнется с Доктором Думом.

Это означает, что в фильме, наряду с мощными боевыми сценами, важное место займет противостояние магии, технологий и различных миров.

Кроме того, участие Фантастической четверки указывает на то, что происхождение Доктора Дума и его цели могут быть раскрыты более подробно.

Братья Руссо снова в режиссерском кресле

Фильм снимают Энтони и Джо Руссо. Ранее они были режиссерами таких крупнейших и успешных фильмов Marvel, как «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал».

Возвращение братьев Руссо еще больше подогрело интерес к проекту, так как они имеют большой опыт объединения множества героев в одном сюжете, постановки масштабных битв и создания эмоциональных моментов.

39-й фильм киновселенной Marvel

«Мстители: Судный день» станет 39-м фильмом медиафраншизы киновселенной Marvel и третьим проектом Шестой фазы.

Ожидается, что картина выведет события после «Мстителей: Финал» на новый уровень. На этот раз героям, возможно, придется бороться за спасение не только Земли, но и судеб нескольких миров.

Первый полноценный трейлер пока не раскрыл всех главных секретов. Но одно можно сказать точно: возвращение Роберта Дауни в роли Доктора Дума станет одним из самых неожиданных и обсуждаемых событий в киновселенной Marvel.

Marvel StudiosРоберт Дауни-младшийДоктор ДумТорМстители
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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