Японские компании представили специальную «холодильную» кабину для людей

·65·Технологии
Японские компании представили специальную «холодильную» кабину для людей

Японские компании СДРС и Труско Накаяма предложили необычный способ борьбы с экстремально высокими температурами. Разработанное инженерами устройство под названием До Хиемон Бокс внешне напоминает большой холодильник или торговый автомат, однако оно предназначено не для продуктов, а для быстрого охлаждения человеческого тела. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Внутри этой инновационной кабины постоянно поддерживается температура около 15 °К. Как только пользователь садится на специальное сиденье внутри устройства, на его голову, шею, плечи и спину направляется мощный поток воздуха температурой около 5 °К. По данным Иксбт.ком, такая система значительно снижает риск теплового удара.

Разработчики отмечают, что заметный охлаждающий эффект ощущается уже через пять минут после входа в кабину. Десятиминутный сеанс помогает нормализовать температуру тела и полностью устранить симптомы перегрева. Это особенно важно для сотрудников, работающих на открытом воздухе или в горячих цехах.

Безопасность и энергоэффективность

До Хиемон Бокс имеет три режима охлаждения и оснащен функцией автоматического отключения для защиты здоровья пользователя. Устройство останавливается само через 20 минут, что предотвращает переохлаждение организма. Установка устройства не требует проведения специальных монтажных работ.

Технически устройство разработано как достаточно экономичное. Оно потребляет в два раза меньше электроэнергии, чем обычные мобильные кондиционеры. Кроме того, кабина оснащена колесами, что позволяет без труда перемещать ее в любое место. Это делает ее удобной для временного использования на различных объектах.

Новая разработка рекомендуется для использования в следующих местах:

  • Строительные площадки и промышленные заводы;
  • Крупные склады и логистические центры;
  • Открытые площадки для проведения массовых мероприятий;
  • Школы и торговые центры.

Данное изобретение появилось на фоне рекордной жары, наблюдаемой в Японии в последние годы. Температура воздуха в стране часто поднимается выше 40 °К, что приводит к увеличению случаев тепловых ударов среди населения. В условиях Узбекистана в летний период «чиллы» такие технологии могут быть очень полезны для защиты рабочих в строительной и сельскохозяйственной сферах.

В настоящее время японские компании планируют поставлять эти устройства крупным корпорациям. Ожидается, что в будущем кабины, подобные До Хиемон Бокс, станут широко распространены в общественных местах, подобно банкоматам или торговым автоматам.

ЯпонияТехнологииDo Hiemon BoxИнновацииГаджеты
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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