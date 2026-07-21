Праздник вопреки поражению в финале: Аргентина объявила выходной день
Несмотря на то, что сборная Аргентины уступила Испании в финале чемпионата мира 2026 года и стала вице-чемпионом, президент страны Хавьер Милей удивил всех своим неожиданным решением. На своей странице в сети Кс (бывший Twitter) он сообщил, что объявит в стране выходной день в честь празднования достижения национальной сборной.
Zamin.уз представляет это заявление президента Аргентины, а также рассказывает о футбольном суеверии, ставшем причиной его отсутствия на финале, и его оценке выступления команды.
Неожиданный пост Хавьера Милея в сети Кс
В своем посте, который многим показался сообщением, обычно публикуемым после завоевания чемпионства, президент Аргентины написал:
«Принимая во внимание вопросы, связанные с празднованием успеха сборной Аргентины, довожу до сведения общественности, что этот день будет объявлен выходным в зависимости от решения игроков и тренерского штаба о проведении праздничных мероприятий».
Почему президент не поехал на финал? (Аргентинское футбольное суеверие)
Милей не наблюдал за решающим матчем, проходившим на стадионе «Метлайф» в Нью-Джерси, из ложи официальных лиц. Ранее он заявлял, что будет смотреть финальную игру из официальной резиденции президента Аргентины.
За этим стоит старое футбольное суеверие, глубоко укоренившееся в Аргентине:
Приметы и привычки: Считается, что все матчи сборной нужно смотреть в определенном месте и в кругу определенных людей, иначе удача может отвернуться.
По стопам предшественника: Этим шагом Милей последовал примеру бывшего президента Альберто Фернандеса, который не поехал на финал чемпионата мира 2022 года в Катаре, где Аргентина в третий раз стала чемпионом мира.
Главный страх: Самый большой страх любого официального лица в Аргентине — прослыть «источником невезения» для команды.
«Когда эмоции утихнут, ценность этого достижения станет очевидной»
Несмотря на поражение, Милей в своем заявлении радиостанции Радио Митре (его интервью также освещало издание ТйК Спортс) подчеркнул, что подопечные Лионелья Скалони преподали важный урок.
Президент отметил:
Когда страсти улягутся, люди в полной мере осознают, насколько велико и значимо достижение этой сборной.
Выходной день будет объявлен непосредственно в тот день, когда члены сборной и тренерский штаб решат официально отпраздновать звание вице-чемпионов.
…