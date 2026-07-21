Samsung и КРИСО создают гигантский контейнеровоз на атомной энергии

·51·Технологии
Samsung и КРИСО создают гигантский контейнеровоз на атомной энергии

Южнокорейская компания Samsung Хеавй Индустриес и Корейский научно-исследовательский институт судостроения и океанотехники (КРИСО) представили революционный проект в сфере морских перевозок. Специалисты разработали концепцию судна нового поколения вместимостью 15 000 контейнеров, оснащенного двумя малыми модульными реакторами (SMR). Проект уже получил сертификат принципиального одобрения (АИП) от Американского бюро судоходства (АБС). Об этом сообщает Иксбт.ком.

Согласно данным иксбт.ком, вместо традиционных дизельных двигателей судно будет использовать технологию жидкосолевых реакторов (МСР). В отличие от обычных водо-водяных реакторов, такие установки работают при низком давлении, что значительно снижает риск аварий и повышает уровень безопасности. Важно отметить, что такие реакторы способны обеспечивать судно энергией в течение многих лет без дозаправки.

Технологическое превосходство и меры безопасности

Одной из самых сложных задач для инженеров стало обеспечение стабильной работы атомной установки в условиях переменной нагрузки. Для этого реакторы были интегрированы со специальной системой накопления энергии (ЭСС). Если один из реакторов снижает мощность или останавливается на техническое обслуживание, аккумуляторы и второй реактор автоматически компенсируют нехватку энергии.

Использование ядерной энергетической установки полностью изменило конструкцию судна. Отсутствие огромных топливных баков и дымовых труб освободило место для дополнительных контейнеров. Реакторный отсек расположен в центральной части корпуса — эта точка наименее подвержена вибрациям и является наиболее защищенной в случае бокового столкновения. Жилые помещения экипажа из соображений безопасности были перенесены в носовую часть судна, как можно дальше от реакторов.

Будущее экологически чистого транспорта

В результате гидродинамических испытаний, проведенных специалистами КРИСО, была выбрана специальная форма корпуса. Она позволяет контейнеровозу двигаться со скоростью 25 узлов (около 45 км/ч) даже в неблагоприятных погодных условиях. Над проектом работают несколько организаций, включая Корейский институт атомной энергии (КАЭРИ), который создал морской реактор.

Полученный на данный момент сертификат — это не разрешение на начало строительства, а документ, подтверждающий соответствие проекта требованиям безопасности. На следующем этапе будут проведены детальное проектирование и финальная сертификация. Если проект будет успешно завершен, он откроет новую эру в мировых морских перевозках, способствуя резкому сокращению выбросов углекислого газа.

Для стран, не имеющих выхода к морю, таких как Узбекистан, но зависящих от международных торговых коридоров, подобные технологии в будущем будут иметь важное значение с точки зрения снижения логистических затрат и стабилизации глобальных цепочек поставок.

SamsungТехнологииАтомная ЭнергияСудостроениеИнновации
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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