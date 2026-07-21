22 июля ожидается рост курса доллара
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• MKBank — 12 030 сумов.
• Anorbank — 12 045 сумов.
Ожидается, что курс доллара, действующий 22 июля, вырастет примерно на 9–10 сумов. Об этом сообщил Telegram-канал Bankir.
Лучшие курсы продажи доллара в банках:
• MKBank — 12 030 сумов.
• Universalbank — 12 020 сумов.
• NBU — 12 010 сумов.
• Trastbank — 12 010 сумов.
Лучшие курсы покупки доллара в банках:
• Anorbank — 12 045 сумов.
• Asakabank — 12 050 сумов.
• Apexbank — 12 060 сумов.
• BRB — 12 080 сумов.
В течение дня курс может измениться. Для уточнения актуального курса посетите официальные сайты банков.
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