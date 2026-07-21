Агрессивная собака в лифте вызвала споры в социальных сетях

Инцидент, произошедший в одном из многоэтажных домов индийского города Мумбаи, вызвал широкие обсуждения в социальных сетях. На распространившемся видео запечатлено, как гражданин, зашедший с собакой в лифт, столкнулся с неожиданной ситуацией.

Как видно на кадрах, сразу после входа в лифт собака попыталась наброситься на окружающих. Несмотря на попытки владельца успокоить животное и взять его под контроль, агрессивное поведение продолжалось некоторое время. Пассажиры лифта в испуге пытались выйти из кабины.

После того как эти кадры попали в интернет, многие пользователи выразили резкое недовольство по поводу ответственности владельца собаки. Одни настаивают на необходимости принятия строгих мер в отношении хозяев в подобных ситуациях, другие предлагают ограничить нахождение крупных собак в общественных местах, в частности в лифтах, без специальных средств безопасности.

На данный момент официальной информации о реакции властей или о принятии каких-либо мер в отношении владельца собаки не поступало.