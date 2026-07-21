Трагедия на Эльбрусе: 11-летний ребенок сорвался с высоты 4200 метров и погиб (видео)
Во время восхождения на гору Эльбрус погиб 11-летний ребенок, его отец получил травмы. Сообщается, что отец с сыном сорвались с высоты около 4200 метров.
Спасатели эвакуировали пострадавшего мужчину и тело ребенка с горы с помощью вертолета. По факту происшествия начаты следственные действия.
Отец с сыном приехали на гору из Ставрополя
По данным Следственного комитета, отец и его 11-летний сын прибыли из Ставропольского края с целью восхождения на Эльбрус.
Согласно предварительной информации, они сорвались во время движения на высоте около 4200 метров. От полученных травм ребенок скончался на месте, а его отец получил телесные повреждения.
Точные причины происшествия пока не разглашаются.
Для эвакуации был привлечен вертолет
В МЧС России сообщили, что в спасательной операции была задействована авиация.
Травмированный мужчина и тело ребенка были эвакуированы вертолетом в безопасную зону. Подробная информация о текущем состоянии отца не приводится.
Сложные погодные условия, низкая температура и высокогорье могут осложнять проведение спасательных работ.
Они и раньше пытались взойти на Эльбрус
По данным «Спорт-Экспресс», отец и сын уже пытались покорить вершину Эльбруса год назад.
В тот раз они не смогли добраться до вершины из-за того, что ребенок плохо себя почувствовал. Отец с сыном прекратили восхождение примерно в 300 метрах от намеченной точки.
Эта информация свидетельствует о том, что они заранее готовились к восхождению на Эльбрус, однако нынешнее путешествие закончилось трагедией.
Следователи изучают детали происшествия
Ожидается, что правоохранительные органы установят, соблюдались ли правила безопасности во время инцидента, как было организовано путешествие и были ли сопровождающие лица.
Восхождение на Эльбрус требует серьезной физической подготовки, специального снаряжения и постоянного мониторинга погодных условий. Особенно в экспедициях с участием детей критически важно заранее оценивать факторы риска.
Гибель 11-летнего ребенка в очередной раз показала, что в горном походе даже одна ошибка или непредвиденная ситуация могут привести к тяжелым последствиям.
…