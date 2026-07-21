SpaceX возводит самую высокую в мире башню Мечазилла на мысе Канаверал

Компания SpaceX, основанная Илоном Маском, вышла на финальный этап строительства гигантской башни обслуживания для Starship — самой большой ракеты в истории человечества. На стартовом комплексе СЛК-37А на мысе Канаверал во Флориде был успешно установлен восьмой модуль башни, известной как Мечазилла. Эта конструкция не только служит для запуска ракет, но и обладает функцией их захвата в воздухе. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

По данным космического обозревателя Джулии Бержерон, в настоящее время башня практически достигла своей проектной высоты. Общая высота Мечазилла составляет 140 метров. Это грандиозное сооружение впервые появилось на космодроме Starbase в Техасе, где сейчас функционируют два таких комплекса. Новая башня во Флориде станет очередным шагом компании по расширению географии полетов.

Основная задача башни Мечазилла заключается в сборке системы Starship с помощью специальных роботизированных «рук». Также она позволяет перехватывать ускоритель Super Heavy и корабль Starship прямо в воздухе при их возвращении на Землю. Эта технология имеет решающее значение для превращения ракет в полностью многоразовую систему.

Строительство с помощью самого мощного крана в мире

Для реализации этого сложного инженерного проекта был задействован самый мощный гусеничный кран в мире — Лиебхерр ЛР 13000 немецкого производства. Этот кран обладает грузоподъемностью до 3000 тонн и с высокой точностью поднимает тяжелые модули башни на высоту более ста метров. На данный момент установлено восемь из девяти модулей.

Теперь специалисты готовятся к установке последнего, девятого модуля. Эта верхняя секция включает в себя систему кронблоков и лебедок, что приведет грузоподъемное оборудование башни в полностью рабочее состояние. После завершения строительных работ комплекс должен пройти технические испытания.

Комплекс СЛК-37А возводится на месте исторической стартовой площадки. SpaceX провела масштабную реконструкцию этой территории, исходя из специфических требований системы Starship. Этот комплекс станет второй основной точкой для запуска сверхтяжелых ракет наряду со Starbase в Техасе.

Согласно планам компании, первые пуски ракет Starship с мыса Канаверал могут состояться в начале 2027 года. Запуск второй стартовой площадки позволит SpaceX значительно увеличить частоту миссий и распределить нагрузку между двумя космодромами. Это является важным звеном глобальной стратегии Илона Маска по освоению Луны и покорению Марса.