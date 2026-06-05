Компания Боат представила линейку триммеров Слазер по цене от 9 долларов

Компания Боат представила свою новую линейку триммеров Слазер. Серия включает три модели: Слазер С100, Слазер К100+ и Слазер К100 Pro. Каждое устройство выделяется сочетанием современных функций и доступной цены. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Модель Слазер С100 обеспечивает до 300 минут работы от одного полного заряда и поддерживает технологию быстрой зарядки. По данным компании, пяти минут зарядки достаточно для одного полного цикла стрижки бороды. Основные особенности модели — лезвия из нержавеющей стали, моющиеся насадки и порт USB-C.

Модель Слазер К100+ представляет собой универсальный набор «6 в 1». Она оснащена сменными насадками для ухода за бородой, волосами, носом и телом. Устройство оборудовано керамическими лезвиями, качественным алюминиевым корпусом и защитой от воды по стандарту ИПКс6. Также имеются магнитная система крепления и индикатор заряда.

Флагманом серии является Слазер К100 Pro — многофункциональный набор «15 в 1». Он также сохраняет керамические лезвия, алюминиевый корпус и водонепроницаемость ИПКс6. Что касается цен, Слазер С100 стоит 9 долларов, Слазер К100+ — 19 долларов, а самая продвинутая модель Слазер К100 Pro оценена в 35 долларов.