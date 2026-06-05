АирТрунк инвестирует $30 млрд в центры обработки данных для ИИ в Индии

Оператор АирТрунк, поддерживаемый Blackstone, объявил о планах инвестировать 30 миллиардов долларов в экономику Индии к 2030 году. Австралийская компания намерена построить в стране новые центры обработки данных общей мощностью 5 гигаватт (ГВт). Это стало одним из крупнейших инвестиционных обязательств, направленных на развитие цифровой инфраструктуры Южной Азии. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

АирТрунк вышла на индийский рынок в начале текущего года, приобретя компанию Лумина КлудИнфра. По данным исследовательской фирмы Бернстеин, ожидается, что мощность центров обработки данных в Индии вырастет с текущих 1,5 ГВт до 8 ГВт к 2030 году. Правительство Индии также предлагает налоговые льготы иностранным провайдерам облачных услуг до 2047 года для привлечения инфраструктуры искусственного интеллекта.

Компания уже начала закладывать фундамент для расширения. В частности, достигнуто соглашение о выделении земли для крупного проекта мощностью 3 ГВт в штате Махараштра. После встречи генерального директора АирТрунк Робина Худы с премьер-министром Нарендрой Моди было подчеркнуто, что эти инвестиции помогут Индии стать глобальным хабом в области облачных вычислений и искусственного интеллекта.

В настоящее время такие технологические гиганты, как Amazon, Google, Microsoft и OpenAI, также расширяют свою инфраструктуру в Индии. Однако эксперты предупреждают, что огромная потребность центров обработки данных в электроэнергии, воде и земельных ресурсах может стать основным препятствием в будущем. По подсчетам Делоитте, подобные проекты в Азиатско-Тихоокеанском регионе потребуют десятки тераватт-часов дополнительной энергии.