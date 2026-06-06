Рид Хоффман покидает совет директоров Microsoft из-за стартапа Манус

·33·Технологии
Рид Хоффман покидает совет директоров Microsoft из-за стартапа Манус

Корпорация Microsoft официально объявила об уходе Рида Хоффмана из совета директоров компании после десяти лет плодотворной работы. Хоффман вошел в состав совета в 2016 году, после того как Microsoft приобрела основанную им социальную сеть LinkedIn за 26,2 млрд долларов. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

За время пребывания Хоффмана в Microsoft в технологическом мире произошли важные изменения. В частности, он участвовал в решении корпорации инвестировать первые 1 млрд долларов в проект OpenAI в 2019 году. Кроме того, будучи одним из основателей OpenAI, он покинул совет директоров этой лаборатории искусственного интеллекта в 2023 году из-за конфликта интересов.

Теперь Хоффман объявил о переходе в «режим основателя» (фундер моде), чтобы полностью сосредоточиться на своем новом проекте — стартапе Манус. Манус — компания, занимающаяся разработкой лекарственных препаратов, которая в прошлом году привлекла более 50 млн долларов инвестиций. Проектом руководит известный врач и лауреат Пулитцеровской премии Сиддхартха Мукерджи.

По словам Хоффмана, Манус стремится достичь уровня «Мове 37» в сфере искусственного интеллекта, то есть создать технологии, превосходящие человеческое творчество в химии. Ожидается, что эта технология откроет новую эру в борьбе с различными формами рака.

MicrosoftРид ХоффманManusИскусственный ИнтеллектСтартап
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

NVIDIA и AMD не обязательны: DeepSeek В4 обучили на чипах HuaweiNVIDIA и AMD не обязательны: DeepSeek В4 обучили на чипах HuaweiСегодня, 08:53Новая проблема в судах США: ИИ увеличивает количество исковых заявленийНовая проблема в судах США: ИИ увеличивает количество исковых заявленийСегодня, 08:52Сбербанк представил первый платежный терминал с искусственным интеллектомСбербанк представил первый платежный терминал с искусственным интеллектомСегодня, 08:51В России начнутся испытания мобильной связи через спутникВ России начнутся испытания мобильной связи через спутникСегодня, 08:21Илон Маск: центры обработки данных можно запускать с Луны без ракетИлон Маск: центры обработки данных можно запускать с Луны без ракетСегодня, 07:57Аккумулятор на 10 000 мА·ч и экран 185 Гц: Snapdragon 8 Ген 6 впервые на тестахАккумулятор на 10 000 мА·ч и экран 185 Гц: Snapdragon 8 Ген 6 впервые на тестахСегодня, 07:26
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Ученые создали солнечные элементы в 10 тысяч раз тоньше человеческого волоса
Ученые создали солнечные элементы в 10 тысяч раз тоньше человеческого волоса
Honor 600 Супер Эдитион и Honor 600 Pro раскрыты до официальной презентации
Honor 600 Супер Эдитион и Honor 600 Pro раскрыты до официальной презентации
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Смартфон Xiaomi Air отменен: камера 200 Мп и ультратонкий корпус
Смартфон Xiaomi Air отменен: камера 200 Мп и ультратонкий корпус