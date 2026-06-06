Рид Хоффман покидает совет директоров Microsoft из-за стартапа Манус

Корпорация Microsoft официально объявила об уходе Рида Хоффмана из совета директоров компании после десяти лет плодотворной работы. Хоффман вошел в состав совета в 2016 году, после того как Microsoft приобрела основанную им социальную сеть LinkedIn за 26,2 млрд долларов. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

За время пребывания Хоффмана в Microsoft в технологическом мире произошли важные изменения. В частности, он участвовал в решении корпорации инвестировать первые 1 млрд долларов в проект OpenAI в 2019 году. Кроме того, будучи одним из основателей OpenAI, он покинул совет директоров этой лаборатории искусственного интеллекта в 2023 году из-за конфликта интересов.

Теперь Хоффман объявил о переходе в «режим основателя» (фундер моде), чтобы полностью сосредоточиться на своем новом проекте — стартапе Манус. Манус — компания, занимающаяся разработкой лекарственных препаратов, которая в прошлом году привлекла более 50 млн долларов инвестиций. Проектом руководит известный врач и лауреат Пулитцеровской премии Сиддхартха Мукерджи.

По словам Хоффмана, Манус стремится достичь уровня «Мове 37» в сфере искусственного интеллекта, то есть создать технологии, превосходящие человеческое творчество в химии. Ожидается, что эта технология откроет новую эру в борьбе с различными формами рака.