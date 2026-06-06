Илон Маск: центры обработки данных можно запускать с Луны без ракет

Илон Маск, который, как ожидается, в ближайшее время станет первым триллионером мира, выступил с очередным сенсационным заявлением. По его словам, появится возможность запускать центры обработки данных (ЦОД), предназначенные для систем искусственного интеллекта, с Луны в космос без использования ракет. При этом предполагается использование природных ресурсов Луны для производства солнечных панелей и радиаторов для космических вычислительных систем. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По расчетам Маска, если Земля сможет обеспечить вычислительную мощность около 1 тераватта в год для систем искусственного интеллекта, то на Луне этот показатель может превысить 1000 тераватт. Глава SpaceX также остановился на том, чем будет заниматься компания после постройки города на Луне. Компания планирует строить специальные масс-драйверы (электромагнитные ускорители) для запуска спутников и новых центров обработки данных.

В начале текущего года SpaceX переключила свое внимание с колонизации Марса на строительство самодостаточного города на Луне. Тем не менее, Илон Маск полностью не отказался от планов относительно Марса. Он назвал Марс «планетой, требующей доработки», и подчеркнул, что там можно искусственно создать атмосферу.

Кроме того, предприниматель прогнозирует, что в будущем стоимость доставки грузов в космос с помощью корабля Starship станет даже дешевле, чем авиаперевозки. Ожидается, что это откроет новую эру в освоении космоса и расширении инфраструктуры искусственного интеллекта.