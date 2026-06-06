Процессоры Intel Коре 400 получат вдвое больше эффективных ядер

Хотя мобильные процессоры Intel Коре 300 на архитектуре Вилдкат Лаке от Intel недавно вышли на рынок, в сети появилась информация о чипах следующего поколения. Известный инсайдер Джайкихн раскрыл технические характеристики линейки Вилдкат Лаке Рефреш, выход которой ожидается в 2027 году. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Ключевое изменение нового поколения связано с увеличением количества эффективных ядер. Если текущие модели Вилдкат Лаке используют конфигурацию 2+0+4 (два производительных П-ядра и четыре сверхэнергоэффективных ЛП-Э ядра), то в серии Вилдкат Лаке Рефреш Intel перейдет на схему 4+0+4. Двукратное увеличение числа мощных ядер значительно повысит производительность в повседневных задачах и многопоточной работе.

По данным инсайдера, новые процессоры получат архитектуру, знакомую по CPU Пантер Лаке высокого сегмента: высокопроизводительные ядра — Кугар Кове, энергоэффективные ядра — Даркмонт. При этом линейка Вилдкат Лаке останется более доступной альтернативой по сравнению с Пантер Лаке. Вместо сложной чиплетной конструкции CPU и GPU будут размещены на одном кристалле.

Новые чипы, как и Пантер Лаке, будут производиться по технологическому процессу Intel 18А. В графической части серьезных изменений не ожидается — процессоры по-прежнему будут оснащаться двумя графическими ядрами Ксе3. По оценкам, эти чипы войдут в семейство Intel Коре 400 и будут представлены в сериях Коре 5 и Коре 7.

Самые доступные модели уровня Коре 3, вероятно, не получат обновлений и продолжат использовать существующие шестиядерные решения Коре 300. Если эта информация подтвердится, архитектура Вилдкат Лаке перейдет из ультрабюджетного сегмента в класс более производительных ноутбуков. Старые шестиядерные модели останутся основой для самых бюджетных устройств.