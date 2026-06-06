Процессоры Intel Коре 400 получат вдвое больше эффективных ядер

·97·Технологии
Процессоры Intel Коре 400 получат вдвое больше эффективных ядер

Хотя мобильные процессоры Intel Коре 300 на архитектуре Вилдкат Лаке от Intel недавно вышли на рынок, в сети появилась информация о чипах следующего поколения. Известный инсайдер Джайкихн раскрыл технические характеристики линейки Вилдкат Лаке Рефреш, выход которой ожидается в 2027 году. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Ключевое изменение нового поколения связано с увеличением количества эффективных ядер. Если текущие модели Вилдкат Лаке используют конфигурацию 2+0+4 (два производительных П-ядра и четыре сверхэнергоэффективных ЛП-Э ядра), то в серии Вилдкат Лаке Рефреш Intel перейдет на схему 4+0+4. Двукратное увеличение числа мощных ядер значительно повысит производительность в повседневных задачах и многопоточной работе.

По данным инсайдера, новые процессоры получат архитектуру, знакомую по CPU Пантер Лаке высокого сегмента: высокопроизводительные ядра — Кугар Кове, энергоэффективные ядра — Даркмонт. При этом линейка Вилдкат Лаке останется более доступной альтернативой по сравнению с Пантер Лаке. Вместо сложной чиплетной конструкции CPU и GPU будут размещены на одном кристалле.

Новые чипы, как и Пантер Лаке, будут производиться по технологическому процессу Intel 18А. В графической части серьезных изменений не ожидается — процессоры по-прежнему будут оснащаться двумя графическими ядрами Ксе3. По оценкам, эти чипы войдут в семейство Intel Коре 400 и будут представлены в сериях Коре 5 и Коре 7.

Самые доступные модели уровня Коре 3, вероятно, не получат обновлений и продолжат использовать существующие шестиядерные решения Коре 300. Если эта информация подтвердится, архитектура Вилдкат Лаке перейдет из ультрабюджетного сегмента в класс более производительных ноутбуков. Старые шестиядерные модели останутся основой для самых бюджетных устройств.

IntelПроцессорWildcat LakeТехнологииНоутбук
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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