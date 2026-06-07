Космический гигант: ускоритель Super Heavy Booster Б20 в новом ракурсе

·1·Технологии
Космический гигант: ускоритель Super Heavy Booster Б20 в новом ракурсе

Фотографы РГВ Аериал Фотографй сняли 70-метровый ускоритель Super Heavy Booster Б20 с высоты птичьего полета на испытательной площадке Массей'с на полигоне Старбасе (Техас). Это гигантское сооружение из нержавеющей стали в настоящее время проходит криогенные испытания. В ходе процесса баки заполняются сверххолодным жидким азотом и кислородом для проверки их устойчивости к экстремальным температурам и давлению. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Компания SpaceX активно готовится к 13-му испытательному полету системы Starship. Этот этап является решающим шагом перед установкой двигателей Raptor 3 и проведением статических огневых испытаний. Успешно пройденные криогенные тесты подтверждают способность ускорителя выдерживать реальные условия полета с метаном и кислородом.

Кроме того, компания SpaceX продолжает совершенствовать систему Мечазилла, установленную на стартовых башнях космодрома Старбасе, в частности, гигантские механические «палочки» (чопстикс). Такие ракеты будут выводить на орбиту спутники Starlink нового поколения, что позволит увеличить пропускную способность сети в несколько раз.

В начале года Илон Маск сообщил, что SpaceX планирует в этом году доказать полную многоразовость космического корабля Starship. По его словам, это станет огромным достижением, которое снизит стоимость выхода в космос в 100 раз. В то время как Falcon 9 уже снизил стоимость доставки 1 кг груза на орбиту с 18 500 до 1 400 долларов, ожидается, что Starship снизит эту цену еще на 99 процентов.

SpaceXStarshipИлон МаскSuper HeavyТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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