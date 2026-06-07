Минисфорум М2 Pro: мини-ПК с 128 ГБ оперативной памяти и процессором Пантер Лаке

Компания Минисфорум официально представила новый мини-компьютер М2 Pro, оснащенный процессорами поколения Intel Пантер Лаке. В основе устройства лежит процессор Intel Пантер Лаке-Х со встроенной графикой Ксе3. По заявлению производителя, графическая производительность выросла почти на 50% по сравнению с поколением Лунар Лаке. Для пользователей, нуждающихся в большей мощности, предусмотрен порт ОКуЛинк для подключения внешней видеокарты. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

В новой модели особое внимание уделено задачам искусственного интеллекта. Благодаря сочетанию центрального процессора, нейронного блока NPU5 и графического ядра общая производительность достигает 180 TOPS. Это позволяет запускать локальные модели ИИ, такие как ДипСик-Р1, непосредственно на устройстве без обращения к облачным сервисам. Также имеется специальная кнопка для Microsoft Copilot и массив встроенных микрофонов для голосового управления.

Минисфорум М2 Pro поддерживает до 128 ГБ памяти ЛПДДР5Кс и имеет три слота М.2 ПКИе 4.0 для хранения данных. Набор интерфейсов также богат: три УСБ-А, три USB4, HDMI, ДисплайПорт, слот для СД-карт и аудиоразъем 3,5 мм. Для сетевых подключений установлены порты Этернет со скоростью 10 Гбит/с и 2,5 Гбит/с.

Корпус устройства полностью металлический и поддерживает крепление ВЭСА для установки на задней панели монитора. Несмотря на компактные размеры, этот мини-ПК предлагает технические характеристики, способные конкурировать с профессиональными рабочими станциями.