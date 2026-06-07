SpaceX успешно посадила ракету Falcon 9 несмотря на неисправность

·41·Технологии
SpaceX успешно посадила ракету Falcon 9 несмотря на неисправность

4 июня ракета Falcon 9 компании SpaceX успешно вывела на низкую околоземную орбиту 29 спутников в рамках миссии Starlink Груп 10-43. Запуск был осуществлен со стартового комплекса СЛК-40 на мысе Канаверал во Флориде. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Однако в процессе возвращения первой ступени с номером Б1090 специалисты SpaceX столкнулись с непредвиденными трудностями. Примерно за 13 секунд до посадки на плавучую платформу А Шортфалл оф Гравитас заклинило одну из четырех решетчатых рулевых поверхностей, предназначенных для управления спуском.

Несмотря на техническую неисправность, автоматизированная система управления ракеты смогла устранить эту проблему. Для сохранения устойчивости использовались вектор тяги двигателя Merlin и оставшиеся три руля. В результате ступень ракеты успешно приземлилась на морскую платформу.

После возвращения в порт Канаверала специалисты обратили внимание на аномалию: решетчатые рули не были сложены и остались в открытом положении. Обычно их складывают перед транспортировкой, поэтому это решение, вероятно, связано с необходимостью дополнительного изучения и расследования причин неисправности.

Для справки, этот полет стал 12-м по счету для первой ступени с номером Б1090. Инженеры SpaceX сейчас анализируют систему, чтобы подобные ситуации не повторялись в будущих миссиях.

SpaceXFalcon 9StarlinkКосмосТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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