Крупнейшее обновление в истории ChatGPT: чат-бот превратится в суперприложение

Компания OpenAI готовит крупнейшее обновление с момента запуска ChatGPT. По данным Финанкиал Тимес, опирающегося на слова десятков бывших и действующих сотрудников, компания намерена превратить ChatGPT из обычного чат-бота в полноценное суперприложение с функциями ИИ-агента. Эта новая стратегия предполагает отказ от простого общения с пользователем в пользу создания интеллектуального помощника, способного самостоятельно выполнять различные задачи от его имени. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Новая система не только отвечает на вопросы, но и выполняет практические действия, такие как бронирование билетов, составление расписания, программирование и помощь в повседневных делах. Одним из ключевых элементов обновления станет более тесная интеграция с платформой Кодекс. Кроме того, OpenAI планирует активнее продвигать генерацию изображений и сторонние приложения внутри своей экосистемы.

Первые изменения начнут внедряться в ближайшие недели. На сайте и в мобильных приложениях появятся новые элементы интерфейса, направляющие пользователей к дополнительным функциям. В будущем ожидается, что модели OpenAI смогут самостоятельно определять намерения пользователя без необходимости выбора отдельных инструментов. По словам одного из сотрудников компании, будущее искусственного интеллекта заключается не в традиционных чат-ботах, а именно в агентах.

Столь масштабная трансформация ChatGPT может быть связана с планами OpenAI по выходу на биржу (IPO). Согласно последним данным, рыночная стоимость OpenAI оценивается почти в 730 миллиардов долларов, что делает ее одним из самых дорогих технологических стартапов в мире. Внутри компании все чаще звучит мнение о том, что эра традиционного чат-формата подошла к концу.