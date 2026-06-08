Акции Meta резко упали из-за расходов на искусственный интеллект

·17·Технологии
Акции Meta резко упали из-за расходов на искусственный интеллект

В пятницу акции компании Meta упали более чем на 5%. Причиной стало сообщение Финанкиал Тимес о том, что компания планирует выпустить новые акции на десятки миллиардов долларов для финансирования проектов в области искусственного интеллекта (ИИ). По данным издания, компания изучает сценарии привлечения дополнительного капитала. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Представитель Meta назвал эти сообщения «абсолютной спекуляцией» и подчеркнул, что окончательное решение о выпуске ценных бумаг еще не принято. Тем не менее, среди инвесторов растут опасения по поводу огромных расходов технологических гигантов на инфраструктуру ИИ. Например, Алфабет, материнская компания Google, также увеличила свои инвестиционные планы до 85 миллиардов долларов.

В апреле этого года Meta повысила прогноз капитальных затрат на 2026 год до 145 миллиардов долларов. Алфабет довела этот показатель до 190 миллиардов долларов. Аналитики рынка по-разному оценивают стратегии двух компаний: Алфабет, обладающая сильным облачным бизнесом, таким как Google Cloud, завоевывает больше доверия инвесторов.

За последний год акции Алфабет выросли более чем на 115%, в то время как акции Meta подешевели примерно на 13%, показав один из самых слабых результатов в технологическом секторе. Эта разница отражает сомнения инвесторов в том, как быстро инвестиции в искусственный интеллект начнут приносить доход.

MetaAlphabetGoogleИскусственный ИнтеллектАкции
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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