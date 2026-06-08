Раскрыты характеристики Redmi К100 Pro: камера 200 МП и батарея 8000 мАч

·69·Технологии
Раскрыты характеристики Redmi К100 Pro: камера 200 МП и батарея 8000 мАч

Хотя до официальной презентации смартфона Redmi К100 Pro еще несколько месяцев, почти все технические характеристики устройства уже утекли в сеть. Известный инсайдер Digital Chat Station подробно рассказал об основных аспектах нового флагмана. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Согласно данным, Redmi К100 Pro получит плоский экран с рекордной частотой обновления 185 Гц и новейший процессор Snapdragon 8 Элите Ген 5. Главной особенностью устройства станет аккумулятор: ожидается емкость более 8000 мАч, возможно, даже 8500 мАч.

Смартфон поддержит проводную зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную мощностью 50 Вт. Примечательно, что функция беспроводной зарядки может впервые появиться в базовых моделях серии Redmi К. Что касается камеры, устройство оснастят основным датчиком на 200 мегапикселей и телеобъективом с возможностью макросъемки.

Кроме того, Redmi К100 Pro получит стеклянную заднюю панель, металлическую рамку, симметричные стереодинамики и ультразвуковой сканер отпечатков пальцев. Устройство защищено от внешних воздействий и соответствует стандартам защиты от воды и пыли ИП68 и ИП69.

RedmiXiaomiSnapdragonСмартфонТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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