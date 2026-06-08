WhatsApp пресек новые атаки НСО Груп, нарушившей судебное решение

Мессенджер WhatsApp сообщил о блокировке новой хакерской кампании, связанной с производителем шпионского ПО НСО Груп, которого обвиняют во множестве кибератак по всему миру. Приложение, принадлежащее компании Meta, обвиняет НСО в нарушении судебного запрета на атаки против WhatsApp и его пользователей и просит привлечь компанию к ответственности за неуважение к суду. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Согласно заявлению, опубликованному в понедельник, в результате расследования на основе сообщений пользователей были выявлены и остановлены фишинговые попытки, связанные с НСО. Хакеры пытались заставить пользователей перейти по вредоносным ссылкам за пределами WhatsApp. Также компания сообщила об удалении тестовых аккаунтов и групп, созданных злоумышленниками.

Эти атаки похожи на фишинговую кампанию, зафиксированную в 2024 году в Иордании, целью которой было заражение устройств пользователей шпионским ПО Пегасус от НСО. В прошлом году в рамках многолетнего судебного разбирательства между WhatsApp и НСО суд полностью запретил производителю шпионского ПО таргетинг пользователей мессенджера.

За последнее десятилетие исследователи безопасности и журналисты задокументировали десятки случаев, когда правительственные хакеры с помощью ПО от НСО взламывали телефоны оппозиционеров, правозащитников и политических оппонентов. В ответ правительство США внесло НСО в черный список и ввело санкции против других производителей шпионского ПО.

В настоящее время НСО Груп пытается выйти на рынок США и восстановить свою репутацию, однако Министерство торговли США не спешит исключать компанию из списка ограничений. WhatsApp продолжает раскрывать кибератаки и внедрять новые функции безопасности для защиты своих пользователей.