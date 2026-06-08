Apple представила долгожданное обновление Siri на базе искусственного интеллекта

·36·Технологии
Apple представила долгожданное обновление Siri на базе искусственного интеллекта

После двухлетних обещаний компания Apple на конференции WWDC 2026 представила полностью обновленного голосового помощника Siri. Теперь система, получившая название «Siri AI», превращается из простого голосового ассистента в многофункционального цифрового компаньона пользователя. Новый помощник будет доступен вместе с отдельным приложением Siri. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Новая Siri не только отвечает на вопросы, опираясь на актуальные данные из интернета, но и получает доступ к информации на устройстве пользователя. Она понимает, что отображается на экране, и реагирует соответствующим образом. С помощью этого обновления Apple намерена создать полноценный чат-бот, способный конкурировать с такими популярными платформами, как ChatGPT, Claude и Gemini.

В дизайне также произошли значительные изменения. На современных моделях iPhone Siri теперь располагается внутри Dynamic Island. Вместо прежней подсветки по краю экрана в области Dynamic Island появится новая анимация. Кроме того, пользователи могут получать помощь при написании текстов с помощью функции «Врите вит Siri». Система анализирует стиль общения пользователя и составляет письма в соответствующем тоне в приложениях Маил и Мессагес.

Пользователи могут поручать Siri сложные задачи, включая сбор данных из календаря, контактов и предыдущих электронных писем для составления специальных сообщений. Apple подчеркивает, что голос помощника стал более естественным, а также добавлена возможность настройки скорости речи и выразительности. Точность диктовки по всей системе также повышена, улучшено распознавание знаков препинания и регистра букв.

AppleSiriiPhoneИскусственный ИнтеллектWWDC
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Nodirbek Razzokov
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