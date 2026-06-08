NASA готова к миссии Artemis III: доставлены двигатели для ракеты SLS

Компания Northrop Grumman завершила поставку твердотопливных ракетных двигателей для будущей лунной миссии NASA Artemis III. Последние восемь сегментов двигателей были отправлены поездом с завода компании в Промонтори, штат Юта, в Космический центр имени Кеннеди во Флориде. Об этом сообщает Ixbt.com сообщает .

Этим летом инженеры NASA начнут установку доставленных сегментов на мобильную пусковую платформу. Из них будут собраны два пятисекционных твердотопливных ускорителя для сверхтяжелой ракеты Space Launch System (SLS). Во время полета эти ускорители обеспечат основную тягу ракеты — около 3,27 миллиона килограмм-силы (kgf), что играет решающую роль при подъеме всей системы в воздух.

Несмотря на критику программы SLS за высокие затраты и задержки, Northrop Grumman особо подчеркивает надежность двигателей. Их конструкция восходит к программе Space Shuttle, где технологии десятилетиями испытывались в реальных полетах. Для лунной программы ускорители были усовершенствованы, инженеры повысили их эффективность и прочность. Те же модернизированные двигатели успешно использовались в миссиях Artemis I и Artemis II.

Ожидается, что миссия Artemis III станет следующим шагом в возвращении человечества на Луну. Согласно плану, астронавты на корабле Orion выйдут на орбиту, где состыкуются с посадочным модулем и подготовятся к спуску на поверхность. Успех миссии имеет стратегическое значение не только с научной точки зрения, но и в контексте новой «лунной гонки» между США и Китаем.