Apple позволит создавать рабочие процессы с помощью ИИ в новом приложении Шорткутс

·4·Технологии
Apple позволит создавать рабочие процессы с помощью ИИ в новом приложении Шорткутс

Компания Apple объявила на конференции WWDC 2026, что использовала возможности искусственного интеллекта для упрощения визуального инструмента скриптинга Шорткутс в системе iOS 27. Ранее это приложение было предназначено в основном для профессиональных пользователей, желающих выполнять сложную автоматизацию и многоэтапные операции. Новая версия позволяет пользователям описывать желаемый процесс, просто написав текстовый запрос (промпт). Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Эта новая функция работает на базе технологии Apple Intelligence. Она анализирует описание на естественном языке и автоматически формирует необходимые шаги. По словам старшего менеджера по маркетингу домашнего программного обеспечения Apple Селсии Дантас, хотя Шорткутс является мощным инструментом, процесс его создания вызывал сложности у многих пользователей. Обновление с ИИ сделает приложение удобным и понятным также для нетехнических пользователей.

На презентации был показан жизненный пример этой функции. Например, пользователь может просто с помощью текстового запроса создать команду, которая автоматически отправляет сообщение супругу при уходе с работы и рассчитывает время прибытия домой (ЭТА). Система сама объединяет все необходимые действия, такие как расчет расстояния через Apple Мапс и отправка уведомления через Мессагес.

Кроме того, пользователи могут вносить изменения в созданную автоматизацию с помощью голосового или текстового описания. Например, в дополнение к вышеуказанному примеру достаточно попросить добавить функцию включения любимого подкаста по дороге. Обновленная версия приложения Шорткутс будет представлена пользователям этой осенью вместе с iOS 27.

AppleiOS 27Apple IntelligenceShortcutsТехнологии
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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