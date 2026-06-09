Основатель Mercor обвинил Sequoia в манипулировании ценами

·2·Технологии
Основатель Mercor обвинил Sequoia в манипулировании ценами

В последние дни основатели стартапов и инвесторы делятся своими историями в социальной сети X о неподобающем поведении венчурных капиталистов (VC). Среди жалоб встречаются случаи, когда инвесторы засыпали на встречах или предлагали основателям уволить своих партнеров. Однако соучредитель платформы искусственного интеллекта Mercor, оцененной в 10 миллиардов долларов, Брендан Фуди выдвинул более серьезные обвинения. Об этом сообщает Techcrunch.com сообщает .

Фуди обвинил венчурную компанию Sequoia, одну из самых влиятельных в мире, в схеме «двухэтапного ценообразования». По его словам, компания инвестирует одновременно по двум разным ценам: основная часть инвестиций вносится по более низкой цене, а меньшая часть оформляется по очень высокой. В результате объявленная огромная оценка создает на рынке ложное впечатление победы, тогда как реальная средняя цена входа инвестора значительно ниже.

Например, стартап Serval объявил о привлечении 75 миллионов долларов при оценке в 1 миллиард долларов. Однако, согласно данным The Wall Street Journal, реальная точка входа Sequoia в этот проект составила всего 400 миллионов долларов. Аналогичная ситуация наблюдалась и со стартапом Aaru, где инвестор Redpoint, несмотря на «заголовочную» оценку в 1 миллиард долларов, вложил средства, оценив компанию в 450 миллионов долларов.

Партнер Sequoia Шон Магуайр ответил на обвинения Фуди. Он подчеркнул, что называть эту практику «мошенничеством Sequoia» несправедливо. По объяснению Магуайра, когда другие инвесторы готовы платить завышенные цены за AI-стартапы, Sequoia вынуждена разделять капитал на две части, чтобы сохранить свои позиции. По его мнению, это реальность рынка, и намерения намеренно вводить людей в заблуждение нет.

Брендан Фуди признал, что этой тактикой пользуются не только Sequoia, но и другие фирмы. Хотя такие структуры двустороннего ценообразования помогают повысить репутацию стартапа и привлечь талантливых сотрудников, это может подорвать доверие между основателями и сотрудниками. В настоящее время вопрос «прозрачности» на венчурном рынке вызывает жаркие споры.

SequoiaMercorСтартапВенчурИскусственный Интеллект
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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