Стало известно, какие модели iPhone получат новейшую операционную систему iOS 27
На конференции WWDC 2026 компания Apple официально подтвердила список устройств, поддерживающих операционную систему iOS 27. Самой приятной новостью для пользователей стало то, что все модели iPhone, совместимые с iOS 26, включая вышедший в 2019 году iPhone 11, сохранили возможность обновления до новой системы. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .
Одним из ключевых технических новшеств новой системы является обновленный механизм планирования задач процессора (CPU Шедулер). По словам представителей Apple, эта технология значительно повышает плавность работы и скорость отклика системы даже на старых устройствах. Компания обещает, что благодаря оптимизации смартфоны, такие как iPhone 11, будут работать намного быстрее и стабильнее.
Систему iOS 27 можно установить на все современные модели, начиная с iPhone 11. Однако Apple уточнила, что не все функции новой системы будут работать одинаково на каждом устройстве. В частности, возможности Siri AI и некоторые передовые инструменты на основе искусственного интеллекта будут доступны только на моделях iPhone 17 Pro и iPhone Air.
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