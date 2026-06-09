Стало известно, какие модели iPhone получат новейшую операционную систему iOS 27

·3·Технологии
Стало известно, какие модели iPhone получат новейшую операционную систему iOS 27

На конференции WWDC 2026 компания Apple официально подтвердила список устройств, поддерживающих операционную систему iOS 27. Самой приятной новостью для пользователей стало то, что все модели iPhone, совместимые с iOS 26, включая вышедший в 2019 году iPhone 11, сохранили возможность обновления до новой системы. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Одним из ключевых технических новшеств новой системы является обновленный механизм планирования задач процессора (CPU Шедулер). По словам представителей Apple, эта технология значительно повышает плавность работы и скорость отклика системы даже на старых устройствах. Компания обещает, что благодаря оптимизации смартфоны, такие как iPhone 11, будут работать намного быстрее и стабильнее.

Систему iOS 27 можно установить на все современные модели, начиная с iPhone 11. Однако Apple уточнила, что не все функции новой системы будут работать одинаково на каждом устройстве. В частности, возможности Siri AI и некоторые передовые инструменты на основе искусственного интеллекта будут доступны только на моделях iPhone 17 Pro и iPhone Air.

AppleiPhoneiOS 27Siri AIТехнологии
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

В Google Photos запустили цифровой гардероб на базе искусственного интеллектаВ Google Photos запустили цифровой гардероб на базе искусственного интеллектаСегодня, 01:57Оправдывает ли себя осторожная стратегия Apple в области искусственного интеллекта?Оправдывает ли себя осторожная стратегия Apple в области искусственного интеллекта?Сегодня, 01:54Основатель Меркор обвинил Секуоиа в манипулировании ценамиОснователь Меркор обвинил Секуоиа в манипулировании ценамиСегодня, 00:50Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5Сегодня, 23:25Apple продемонстрировала возможности ИИ после штрафа в 250 миллионов долларовApple продемонстрировала возможности ИИ после штрафа в 250 миллионов долларовСегодня, 22:59OpenAI на пороге IPO: в проекте Ворлд Сэма Альтмана сокращают рабочие местаOpenAI на пороге IPO: в проекте Ворлд Сэма Альтмана сокращают рабочие местаСегодня, 22:55
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Ученые создали солнечные элементы в 10 тысяч раз тоньше человеческого волоса
Ученые создали солнечные элементы в 10 тысяч раз тоньше человеческого волоса
Honor 600 Супер Эдитион и Honor 600 Pro раскрыты до официальной презентации
Honor 600 Супер Эдитион и Honor 600 Pro раскрыты до официальной презентации
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Смартфон Xiaomi Air отменен: камера 200 Мп и ультратонкий корпус
Смартфон Xiaomi Air отменен: камера 200 Мп и ультратонкий корпус