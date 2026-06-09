Эвотрекс привлекла $30 млн на РВ, не требующий зарядных станций

Стартап Эвотрекс, работающий всего два года, планирует начать производство и продажу своих первых гибридных туристических трейлеров (РВ) в следующем году. Компания поставила цель выпускать около 1000 единиц техники в год. Для достижения этой цели Эвотрекс завершила раунд инвестиций серии А на сумму 30 миллионов долларов, доведя общий объем привлеченных средств до 46 миллионов долларов. Среди инвесторов — китайские и гонконгские фонды, такие как ГСР Унитед Капитал и Форебригхт Конкерто Капитал, а также известная компания Anker. Об этом сообщает Techcrunch.ком .

Этот стартап из Лос-Анджелеса направит привлеченный капитал на завершающие испытания своей новой модели РВ. Компания вышла из режима скрытности в прошлом году и представила свои разработки на выставке Консумер Электроникс Шов в этом году. В настоящее время рынок весьма конкурентен: традиционные производители, такие как Тор и Виннебаго, работают над электрическими моделями, но они еще не начали их массовые поставки потребителям.

Один из основателей Эвотрекс Алекс Сяо подчеркнул, что не боится конкуренции, а его опыт работы менеджером по продукту в компании Anker поможет ему. Пока конкуренты, такие как Лигхтшип и Пеббле, сосредоточены на полностью электрических трейлерах, Эвотрекс выбрала гибридную систему. Эта система состоит из аккумуляторного блока, который заряжается от бортового бензинового двигателя, и называется «электромобилем с увеличенным запасом хода» (EREV).

По словам Алекса Сяо, главная цель — создать технику, позволяющую людям жить автономно от центральных сетей в течение длительного времени. В настоящее время 90% заказов на модель РВ ПГ5 приходятся на комплектацию Премиум стоимостью 160 000 долларов. В ближайшие 10–12 месяцев компания сосредоточится на тестировании надежности продукта и повышении качества обслуживания клиентов.