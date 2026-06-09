Начались тесты One UI 9.0 для Samsung Galaxy А17, А34 и А57

·8·Технологии
Начались тесты One UI 9.0 для Samsung Galaxy А17, А34 и А57

Компания Samsung ускоряет процесс разработки нового пользовательского интерфейса One UI 9.0. На серверах компании впервые были обнаружены тестовые версии новой оболочки для смартфонов Galaxy A34 и Galaxy А57. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Версии программного обеспечения зарегистрированы под номерами А346БКсКсУФГЗФ1 и А576БКсКсУ3БЗФ3 соответственно. Кроме того, на серверах Samsung появилась бета-версия One UI 9.0 для доступной модели Galaxy А17 (под номером А176БКсКсУ5ДЗФ1).

Ранее компания Samsung начала тестирование системы One UI 9.0 для флагманской серии Galaxy S26. Появление первых прошивок для устройств серии Galaxy А свидетельствует о расширении программы разработки на смартфоны среднего и бюджетного сегментов.

Пока Samsung официально не объявила даты выхода стабильной версии One UI 9.0 для этих моделей. По оценкам, обновление должно стать доступно пользователям в конце лета или начале осени.

SamsungGalaxy AOne UI 9.0СмартфонТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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