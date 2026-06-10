OnePlus Турбо 6Кс: аккумулятор 7000 mAh и экран 144 Hz всего за 220 долларов

Компания OnePlus опубликовала официальные изображения своего нового смартфона Турбо 6Кс и раскрыла ключевые технические характеристики устройства. Полноценная презентация гаджета ожидается в ближайшие часы, а его ориентировочная цена составит 1500 юаней (около 220 долларов). Новая модель поступит в продажу в трех цветах, показанных на изображениях. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Смартфон оснащен корпусом с плоскими боковыми гранями и двойной основной камерой. Одной из главных особенностей модели OnePlus Турбо 6Кс является ИПС-экран с частотой обновления 144 Hz. Этот дисплей оснащен функциями защиты зрения, а мерцание (фликер) в нем практически отсутствует.

Также смартфон получил аккумулятор емкостью 7000 mAh. Согласно официальным данным, эта батарея рассчитана на длительное использование и сохраняет свои первоначальные характеристики в течение шести лет. Аппаратная платформа устройства базируется на чипсете MediaTek Dimensity 7360 Супер.

В то же время OnePlus готовит еще более мощную модель Турбо 6Кс Pro. Она будет оснащена аккумулятором емкостью 8000 mAh, процессором Dimensity 7400 Супер, экраном Samsung с разрешением 1,5К и полноценной системой защиты от воды. Про-версия будет представлена в двух цветах — оранжевом и черном.