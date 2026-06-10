Миссия космической обсерватории Спектр-РГ продлена до 2031 года

·0·Технологии
Миссия космической обсерватории Спектр-РГ продлена до 2031 года

Совет по космосу Российской академии наук принял решение продлить работу космической обсерватории «Спектр-РГ» еще на пять лет. Таким образом, миссия, начатая в 2019 году, продлится как минимум до 2031 года, несмотря на истечение первоначального гарантийного срока эксплуатации. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По итогам заседания специалисты признали техническое состояние аппарата достаточным для дальнейшей эксплуатации. По словам первого заместителя генерального конструктора НПО имени Лавочкина Ивана Москатиньева, все основные системы обсерватории исправны, а бортовой запас топлива позволяет продолжить научную программу.

В ближайшие годы «Спектр-РГ» займется сверхглубоким обзором центральных областей Млечного Пути и галактического диска, расширенным обзором всего неба, а также проведением совместных наблюдений с другими наземными и космическими обсерваториями. Ученые также планируют использовать аппарат для высокоточного наблюдения за пульсарами, что может помочь в создании уникальной системы космической навигации на основе естественных объектов.

Обсерватория «Спектр-РГ» находится в точке Лагранжа Л2 и предназначена для наблюдения за космосом в рентгеновском диапазоне. На аппарате установлены два рентгеновских телескопа — российский АРТ-КсК и немецкий еРОСИТА. Однако с февраля 2022 года по решению немецкой стороны еРОСИТА переведен в безопасный режим, поэтому в настоящее время научная программа реализуется только с помощью прибора АРТ-КсК.

Эксперты отмечают, что «Спектр-РГ» с высокой вероятностью прослужит дольше, чем Международная космическая станция (МКС), которую планируется свести с орбиты в 2030 году.

КосмосSpektr-RGАстрономияТехнологииРоссия
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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