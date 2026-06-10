Starship меняет правила игры: мощность сети Starlink резко возрастет

Согласно официальным данным, опубликованным SpaceX, один будущий полет ракеты Starship со спутниками Starlink В3 может вывести на орбиту около 60 аппаратов и увеличить пропускную способность сети примерно на 61 000 Гбит/с. Для сравнения, один полет ракеты Falcon 9 с 27 спутниками Starlink В2 добавляет всего 2 600 Гбит/с мощности. Об этом сообщает Иксбт.ком .

По расчетам, один полет Starship теоретически эквивалентен 23 полетам Falcon 9 по объему добавленной емкости сети. В масштабах программы это означает, что десять полетов со спутниками Starlink В3 способны удвоить общую пропускную способность всей сети Starlink. Такой резкий скачок связан с переходом на спутники нового поколения, повышающими плотность передачи данных и эффективность использования орбитальной группировки.

Новые спутники Starlink В3 обеспечивают более чем в 10 раз большую пропускную способность по сравнению с моделью В2 — каждый из них может выдавать скорость выше 1 Тбит/с. В будущем планируется увеличить количество аппаратов в 10 раз, в результате чего общая емкость всей системы вырастет более чем в 100 раз. Ранее компания SpaceX представила первый космический центр обработки данных, предназначенный для вычислений AI под кодовым названием AI1.

Генеральный директор SpaceX Elon Musk подчеркнул, что создание орбитальных центров обработки данных для AI не является сложной инженерной задачей. Также компания продемонстрировала терминалы Starlink нового поколения. Ожидается, что эти устройства будут производиться в гораздо больших объемах, чем текущие модели.