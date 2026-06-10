Лучший не только для Tesla, но и для всей отрасли: Илон Маск похвалил чип AI6

·0·Технологии
Лучший не только для Tesla, но и для всей отрасли: Илон Маск похвалил чип AI6

Илон Маск опубликовал в социальной сети Кс результаты инженерного анализа дизайна чипов искусственного интеллекта компании Tesla. По его словам, отзывы специалистов крайне положительные, а команда разработчиков продемонстрировала высокий уровень мастерства. Маск отдельно выделил будущий чип AI6. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По оценке миллиардера, этот чип может установить рекорд по объему полезного искусственного интеллекта, получаемого с одной кремниевой пластины, с учетом выхода годных изделий. В сентябре прошлого года Илон Маск анонсировал проект Tesla AI6, подчеркнув, что он «имеет все шансы стать лучшим в мире чипом для искусственного интеллекта».

Tesla AI6 является преемником поколения AI5, которое находится в стадии разработки. Для справки, чип AI5 вышел на стадию финального дизайна (тапе-ут) в апреле 2026 года. Эти чипы предназначены для обеспечения работы систем автономного вождения Фулл Селф-Дривинг, обучения нейросетей и функционирования человекоподобных роботов Optimus.

Производство AI6 планируется на мощностях Samsung на заводе в Техасе с использованием 2-нм технологического процесса. Ранее между Tesla и Samsung был подписан контракт на сумму около 16,5 миллиардов долларов. Маск отметил, что новый чип обеспечит примерно вдвое более высокую производительность по сравнению с моделью AI5.

Для повышения пропускной способности и общей эффективности системы Tesla планирует использовать стандарт памяти ЛПДДР6 вместо ЛПДДР5Кс. После модели AI6 также ожидается версия AI6.5. Этот 2-нм чип будет производиться компанией TSMC на заводе в Аризоне.

TeslaИлон МаскИскусственный ИнтеллектSamsungТехнологии
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Смартфоны Huawei Мате 80 захватили рынок и обошли AppleСмартфоны Huawei Мате 80 захватили рынок и обошли AppleСегодня, 11:21Аккумулятор 8000 mAh и ИП65: представлен бюджетный смартфон Realme П4Р 5ГАккумулятор 8000 mAh и ИП65: представлен бюджетный смартфон Realme П4Р 5ГСегодня, 10:54Робот-курьеры Yandex начнут работу на улицах Воронежа и ТюмениРобот-курьеры Yandex начнут работу на улицах Воронежа и ТюмениСегодня, 10:24Индия не дает разрешения на запуск сети StarlinkИндия не дает разрешения на запуск сети StarlinkСегодня, 09:571 TB интернета или «Социальный пакет»: «Почта России» стала мобильным оператором1 TB интернета или «Социальный пакет»: «Почта России» стала мобильным операторомСегодня, 09:50Новая российская ракета «Союз-5» выйдет на международный рынок как сервисНовая российская ракета «Союз-5» выйдет на международный рынок как сервисСегодня, 09:26
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Ученые создали солнечные элементы в 10 тысяч раз тоньше человеческого волоса
Ученые создали солнечные элементы в 10 тысяч раз тоньше человеческого волоса
Honor 600 Супер Эдитион и Honor 600 Pro раскрыты до официальной презентации
Honor 600 Супер Эдитион и Honor 600 Pro раскрыты до официальной презентации
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта
Смартфон Xiaomi Air отменен: камера 200 Мп и ультратонкий корпус
Смартфон Xiaomi Air отменен: камера 200 Мп и ультратонкий корпус