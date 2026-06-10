Лучший не только для Tesla, но и для всей отрасли: Илон Маск похвалил чип AI6

Илон Маск опубликовал в социальной сети Кс результаты инженерного анализа дизайна чипов искусственного интеллекта компании Tesla. По его словам, отзывы специалистов крайне положительные, а команда разработчиков продемонстрировала высокий уровень мастерства. Маск отдельно выделил будущий чип AI6. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По оценке миллиардера, этот чип может установить рекорд по объему полезного искусственного интеллекта, получаемого с одной кремниевой пластины, с учетом выхода годных изделий. В сентябре прошлого года Илон Маск анонсировал проект Tesla AI6, подчеркнув, что он «имеет все шансы стать лучшим в мире чипом для искусственного интеллекта».

Tesla AI6 является преемником поколения AI5, которое находится в стадии разработки. Для справки, чип AI5 вышел на стадию финального дизайна (тапе-ут) в апреле 2026 года. Эти чипы предназначены для обеспечения работы систем автономного вождения Фулл Селф-Дривинг, обучения нейросетей и функционирования человекоподобных роботов Optimus.

Производство AI6 планируется на мощностях Samsung на заводе в Техасе с использованием 2-нм технологического процесса. Ранее между Tesla и Samsung был подписан контракт на сумму около 16,5 миллиардов долларов. Маск отметил, что новый чип обеспечит примерно вдвое более высокую производительность по сравнению с моделью AI5.

Для повышения пропускной способности и общей эффективности системы Tesla планирует использовать стандарт памяти ЛПДДР6 вместо ЛПДДР5Кс. После модели AI6 также ожидается версия AI6.5. Этот 2-нм чип будет производиться компанией TSMC на заводе в Аризоне.