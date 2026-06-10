Google представила технологию Gemini 3.5 Ливе Транслате

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Google представила технологию Gemini 3.5 Ливе Транслате

Компания Google анонсировала новую аудиомодель Gemini 3.5 Ливе Транслате, предназначенную для перевода речи в режиме реального времени. Эта технология направлена на то, чтобы сделать общение между людьми, говорящими на разных языках, более естественным и непрерывным. В отличие от традиционных систем, работающих поэтапно, новая модель осуществляет потоковый перевод. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Разработчики отмечают, что Gemini 3.5 Ливе Транслате формирует перевод еще в процессе речи собеседника, с задержкой всего в несколько секунд. Такой подход помогает избежать неловких пауз в общении и сохранить ритм беседы. Система способна автоматически определять более 70 языков, сохраняя интонацию, темп и громкость голоса говорящего.

Технология постепенно внедряется в продукты Google. Для корпоративных клиентов обновление появится в сервисе Google Мит. Для широкой аудитории пользователей эта функция будет доступна в приложении Google Транслате на системах Android и iOS. Модель также отличается устойчивостью к фоновым шумам.

Для владельцев устройств Android также внедряется специальный «режим прослушивания». В этом режиме можно держать телефон у уха, как при обычном звонке, и слушать переведенный аудиопоток напрямую через динамик. При использовании наушников пользователи смогут слышать еще более плавную и естественную речь.

GoogleGeminiИскусственный интеллектGoogle TranslateТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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