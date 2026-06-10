Зест: новое приложение, показывающее, где люди едят на самом деле

·0·Технологии
Зест: новое приложение, показывающее, где люди едят на самом деле

Новый стартап стремится полностью изменить способ поиска любимых заведений. Приложение под названием Зест использует комбинацию транзакционных данных и AI для предоставления персонализированных рекомендаций, основанных на том, где пользователи действительно едят, пьют или берут кофе. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Проект Зест, основанный в ноябре 2024 года, уже успел привлечь 1,8 миллиона долларов пре-сид инвестиций от таких инвесторов, как Алексис Оханиан (776) и Стеве Джанг (Киндред Вентурес). Успешно пройдя этап бета-тестирования, приложение теперь доступно широкой публике. За несколько недель после запуска оно привлекло более 100 000 посещений и продолжает расширять базу пользователей.

Главное преимущество Зест заключается в том, что его рекомендации основаны не на сухих рейтингах, а на данных из реального мира. Пользователи привязывают свои кредитные карты к приложению через сервис Плаид. Система отбирает расходы только в категории еды и напитков, создавая персональную карту питания. Фастфуд-заведения исключаются из списка, чтобы не перегружать карту.

Один из основателей приложения Марио Гомез-Халл (ранее руководитель отдела дизайна в приложении Сатурн) и технический сооснователь Алекс Моллер (с опытом работы в Apple и других крупных компаниях) делают упор на социальный аспект проекта. По их мнению, Зест помогает находить не рестораны со звездами Мичелин, куда ходят ради хвастовства, а места, которые люди посещают регулярно, где действительно вкусно и надежно.

Пользователи могут не только создавать свои карты, но и следить за профилями друзей или популярных креаторов, чтобы узнавать о новых местах. Это превращается в сервис нового поколения, объединяющий элементы социальных сетей, такие как Find My от Apple или Снап Мап, с финансовыми данными, предоставляя потребителям реальную ценность.

ZestСтартапИскусственный ИнтеллектПриложениеТехнологии
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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